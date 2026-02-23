Demi Geser Persib Bandung dari Puncak Klasemen, Persija Jakarta Siap Jinakkan Malut United

TERNATE – Persija Jakarta mengusung ambisi besar saat melawat ke markas Malut United dalam lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026. Duet pelatih Mauricio Souza dan kapten Jordi Amat menegaskan Macan Kemayoran datang dengan kesiapan penuh untuk meredam agresivitas tuan rumah demi terus menempel ketat posisi puncak klasemen.

Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Selasa 24 Februari 2026 besok. Laga tersebut akan krusial bagi Macan Kemayoran —julukan Persija Jakarta.

Saat ini, Persija Jakarta duduk di posisi kedua klasemen dengan koleksi 47 poin. Macan Kemayoran sedang mengejar Persib Bandung yang duduk di puncak dengan raihan 50 poin.

Namun, Persija Jakarta kali ini akan menghadapi tantangan berat. Malut United sedang dalam tren positif belum terkalahkan di dua laga terakhir. Ditambah lagi, mereka terkenal kuat di kandang.

1. Strategi Mauricio Souza

Soal ini, Souza tidak gentar. Pelatih asal Brasil itu menegaskan sudah mempelajari kekuatan Laskar Kie Raha —julukan Malut United. Souza mengatakan anak asuhnya siap memainkan skema terbaik untuk meredam Malut United.

Persija Jakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

"Kita sudah bicara tentang kekuatan dari Malut United. Dia tim yang kuat sekali. Tapi kita sudah siap untuk bikin pertandingan luar biasa. Kita yakin bisa setop mereka untuk cetak gol di kandang sendiri," kata Souza dalam konferensi pers pra-pertandingan, dikutip pada Senin (23/2/2026).

"Dan kita datang ke sini untuk main seperti kita sudah main sepanjang liga ini. Coba kita dapat bola, kita yang sirkulasi. Ya, itu yang kita butuhkan dari tim kita, DNA," tambahnya.