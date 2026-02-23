Mauricio Souza Ungkap Alasan Persija Jakarta Tak Jalani Latihan Resmi Jelang Hadapi Malut United

TERNATE – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara mengenai keputusan tidak menggelar latihan resmi satu hari jelang laga kontra Malut United. Ia punya pertimbangan tersendiri dengan mengistirahatkan anak asuhnya.

Persija akan berhadapan dengan Malut United di pekan ke-23 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Selasa 24 Februari 2026 malam WIB.

1. Laga Penting

Laga itu sangat penting bagi Macan Kemayoran untuk terus mengejar ketertinggalan dari Persib Bandung. Saat ini, Persija berada di posisi kedua dengan koleksi 47 poin dari 22 pertandingan.

Sementara, Persib memimpin dengan Raihan 51 poin dari 21 laga. Mengingat pentingnya laga, Souza menerapkan strategi spesial sebelum pertandingan digelar.

2. Istirahat Total

Pelatih asal Brasil itu memilih untuk tidak menggelar latihan. Souza membiarkan anak asuhnya beristirahat total agar bisa tampil maksimal di laga kontra Laskar Kie Raha.

"Alasannya (tidak latihan) karena kami mau ambil opsi untuk pemain bisa istirahat. Kami pas jam (dini hari), semalam itu kami sepanjang malam berangkat dari Jakarta ke sini (Ternate),” papar Souza dalam konferensi pers, Senin (23/2/2026).