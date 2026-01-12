Juventus Bidik Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Siap Pulang ke Turin pada Musim Panas 2026?

TURIN – Manajemen Juventus dikabarkan mulai menyusun rencana besar untuk merombak komposisi penjaga gawang mereka. Fokus utama Si Nyonya Tua saat ini adalah mencari sosok pengganti Mattia Perin, yang hampir pasti mengakhiri masa baktinya dan meninggalkan Allianz Stadium pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Nama kiper Timnas Indonesia, Emil Audero pun menjadi kandidat terkuat.

Sejauh ini Perin masih dipertahankan sebagai pelapis Michele Di Gregorio untuk kampanye musim 2025-2026, Juventus tidak ingin kehilangan momentum dalam mencari suksesor yang sepadan. Kabar yang berembus kencang di Italia, termasuk dari VincenzoCund, menyebutkan bahwa Juventus sangat serius untuk memulangkan mantan kiper didikannya, Emil Audero.

1. Performa Impresif Audero di Cremonese

Ketertarikan Juventus untuk memulangkan Audero bukanlah tanpa alasan. Penjaga gawang berdarah Indonesia tersebut tampil cukup fantastis bersama Cremonese musim ini.

Salah satu aksi heroiknya yang mencuri perhatian manajemen Juve adalah saat ia membawa Cremonese menumbangkan Bologna dengan skor telak 3-1 pada pekan ke-13 lalu.

Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese

Dalam laga tersebut, Audero menunjukkan keberanian dalam membantu skema serangan balik. Meski akurasi umpan pendeknya hanya menyentuh angka 30%, ia sangat efektif dalam membangun transisi cepat lewat lima kali lemparan bola arak jauh yang langsung mengarah ke area tengah lapangan.

Visi bermain seperti inilah yang dianggap cocok untuk menambah dimensi baru di sektor pertahanan Juventus.