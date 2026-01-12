Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2026: Sikat Los Blancos 3-2, Raphinha Cs Juara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |05:20 WIB
Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2026: Sikat <i>Los Blancos</i> 3-2, Raphinha Cs Juara!
Barcelona juara Piala Super Spanyol 2026 usai kalahkan Real Madrid 3-2 di final (Foto: Instagram/fcbarcelona)
JEDDAH – Drama lima gol mewarnai keberhasilan Barcelona menumbangkan Real Madrid dengan skor 3-2 dalam partai final Piala Super Spanyol 2026 yang berlangsung di King Abdullah Sport City,  Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (12/1/2026) dini hari WIB. Kemenangan ini memastikan skuad asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan trofi sekaligus memperpanjang dominasi mereka di turnamen tersebut.

Tiga gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Raphinha (36’, 73’) dan Robert Lewandowski (45+4’). Sedangkan Madrid hanya bisa membalas via Vinicius Junior (45+2’) dan Gonzalo Garcia (45+7’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan sengit sejak menit awal dengan Real Madrid sempat mengancam lewat aksi Vinicius Junior. Namun, efektivitas menjadi pembeda ketika Raphinha memecah kebuntuan pada menit ke-30 lewat tembakan spektakuler yang membawa Barcelona unggul lebih dulu.

Ketertinggalan satu gol memicu respons luar biasa dari Vinicius Junior. Di masa injury time babak pertama, pemain asal Brasil ini melakukan aksi solo menawan dari tengah lapangan, melewati Jules Kounde, Pedri, hingga Pau Cubarsi sebelum menceploskan bola ke pojok bawah gawang. Kedudukan imbang 1-1 seolah akan bertahan hingga turun minum, namun drama baru saja dimulai.

Robert Lewandowski di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Robert Lewandowski di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Robert Lewandowski kembali membawa Blaugrana unggul lewat tendangan chip. Tak butuh waktu lama bagi Los Blancos untuk membalas; Gonzalo Garcia mencetak gol penyama kedudukan melalui penyelesaian insting yang sempat membentur mistar dan tiang gawang. Papan skor menunjukkan angka 2-2 saat kedua tim memasuki ruang ganti.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Gol penentu kemenangan akhirnya datang 15 menit sebelum laga usai. Raphinha mencetak gol keduanya malam itu dengan cara yang unik.

 

