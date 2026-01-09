Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Atletico Madrid vs Real Madrid di Piala Super Spanyol 2026: Menang 2-1, Los Blancos Tantang Barcelona di Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |06:13 WIB
Hasil Atletico Madrid vs Real Madrid di Piala Super Spanyol 2026: Menang 2-1, Los Blancos Tantang Barcelona di Final!
Real Madrid menang 2-1 atas Atletico Madrid di Piala Super Spanyol 2026. (Foto: X/@realmadriden)
REAL Madrid menang 2-1 atas Atletico Madrid di semifinal Piala Super Spanyol 2026 yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (9/1/2026) dini hari WIB. Berkat kemenangan ini, Los Blancos -julukan Real Madrid- lolos ke final Piala Super Spanyol 2026.

Dalam final yang digelar di stadion yang sama pada Senin 12 Januari 2026 pukul 02.00 WIB, Real Madrid akan menantang Barcelona. Blaugrana -julukan Barcelona- lolos ke final setelah kemarin menghajar Athletic Bilbao 5-0.

Jalannya Pertandingan

Real Madrid datang ke Arab Saudi tanpa kehadiran Kylian Mbappe yang cedera. Tak heran posisi ujung tombak dalam laga ini dipercayakan kepada penyerang asal Spanyol, Gonzalo Garcia.

Xabi Alonso turunkan pemain-pemain terbaik di laga Atletico Madrid vs Real Madrid.
Xabi Alonso turunkan pemain-pemain terbaik di laga Atletico Madrid vs Real Madrid.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso memainkan formasi 4-2-3-1 dalam laga ini. Pemain-pemain top seperti Vinicius Jr hingga Antonio Rudiger diturunkan Xabi Alonso.

Di sisi lain, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menurunkan formasi 4-4-2. Real Madrid benar-benar mengentak Atletico Madrid dalam laga ini.

Laga baru berjalan dua menit, Real Madrid sudah unggul 1-0 lewat tendangan bebas geledek Federico Valverde. Skor 1-0 untuk keunggulan Real Madrid bertahan hingga babak pertama usai.

 

