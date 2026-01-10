Jelang Final Piala Super Spanyol 2025 Barcelona vs Real Madrid: Hansi Flick Waspadai Comeback Kylian Mbappe

Nama Kylian Mbappe jadi sorotan jelang laga final Piala Super Spanyol 2025 antara Barcelona vs Real Madrid (Foto: Instagram/@k.mbappe)

JEDDAH – Nama Kylian Mbappe jadi sorotan jelang laga final Piala Super Spanyol 2025 antara Barcelona vs Real Madrid. Juru taktik Blaugrana, Hansi Flick, tak kuasa memuji Le Petit Obama.

Duel Barcelona vs Real Madrid itu akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Laga dijadwalkan digelar Senin 12 Januari 2026 pukul 02.00 WIB.

Di babak semifinal, Barcelona menyisihkan Athletic Bilbao dengan skor telak 5-0. Sedangkan, Madrid memulangkan rival sekotanya Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1.

1. Kylian Mbappe Pulih

Jelang final, Los Blancos mendapat tambahan kekuatan dengan pulihnya Mbappe. Striker asal Prancis itu bahkan sudah tiba di Arab Saudi untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya.

Flick sadar Mbappe bisa saja diturunkan Xabi Alonso sebagai senjata utama untuk menghabisi lini belakang timnya. Ia pun memuji kehebatan mantan striker AS Monaco tersebut.

“Mbappe saat ini adalah striker terbaik. Dia sudah mencetak banyak gol dan punya bakat kelas dunia. Saya tahu dia adalah pemain yang fantastis dan fenomenal,” puji Flick, dikutip dari Football Espana, Sabtu (10/1/2026).