Beri Penghormatan, Lamine Yamal Tiru Selebrasi Neymar Jr saat Barcelona Kalahkan Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2025

LAMINE Yamal beri penghormatan kepada idolanya, Neymar Jr. Hal itu dilakukan Lamine Yamal dengan meniru selebrasi Neymar Jr usai cetak gol di laga Real Madrid vs Barcelona dalam final Piala Super Spanyol 2025.

Lamine Yamal sendiri cetak gol penting dalam laga yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (13/1/2025) dini hari WIB itu. Berkat kontribusinya, Barcelona sukses meraih kemenangan hingga keluar sebagai juara.

1. Lamine Yamal Tiru Selebrasi Neymar Jr

Ya, Yamal memberi penghormatan kepada Neymar dalam kemenangan Barcelona atas Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2025. Hal itu terjadi usai wonderkid asal Spanyol itu mencetak gol perdana Barcelona.

Tepatnya, Lamine Yamal menjebol gawang Madrid pada menit ke-22. Dia berhasil memecah kebuntuan Barcelona untuk menyamakan kedudukan usai kebobolan cepat pada menit kelima lewat aksi Kylian Mbappe.

Usai mencetak gol, Yamal memanfaatkan momen ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada eks penggawa Barcelona, ​​Neymar Jr. Dia meniru selebrasi memegang dagu yang kerap dilakukan Neymar Jr.