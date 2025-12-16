Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |12:41 WIB
Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!
Shin Tae-yong mengirimkan bantuan ke korban bencana Sumatera dan disambut meriah masyarakat setempat. (Foto: Instagram/@hantamfootballindonesia)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengirim bantuan ke korban bencana Sumatera. Bantuan yang diberikan Shin Tae-yong disalurkan melalui Hantam Bola Indonesia. Hantam Bola Indonesia pun mengirimkan bantuan langsung ke wilayah Aceh Tamiang, salah satu daerah yang paling parah terkena banjir bandang.

“Alhamdulillah teman-teman, donasi yang @hantambolaindonesia buka beberapa waktu lalu ternyata ikut di notice coach @shintaeyong7777 dan beliau serta Jeje @jeongseokseo_ langsung gercep dan ikut serta memberikan bantuan via HBI,” tulis akun @hantamfootball.

“Hari ini tim HBI @tentangbola.idn sudah turun ke Aceh Tamiang untuk salurkan bantuan kepada masyarakat. Cepat pulih untuk para korban, duka kalian, duka Indonesia,” sambung akun @hantamfootball.

1. Respons Warga Setelah Menerima Bantuan dari Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengirimkan bantuan ke korban bencana Sumatera. (Foto: Instagram/@hantambolaindonesia)
Shin Tae-yong mengirimkan bantuan ke korban bencana Sumatera. (Foto: Instagram/@hantambolaindonesia)

Warga yang menerima bantuan dari Shin Tae-yong pun memberikan respons positif. Sejumlah warga menunjukan kertas bertuliskan “Shin Tae-yong Peduli Bencana Sumatera Aceh Tamiang”. Tak lupa warga juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih 55 tahun tersebut.

Sebelumnya, mantan penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo, mengungkap pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sumbangan untuk korban bencana Sumatera. Shin Tae-yong mengirimkan sejumlah uang kepada Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- untuk kemudian disalurkan kepada korban bencana.

2. Shin Tae-yong Masih Peduli Indonesia

Meski sejak 6 Januari 2025 tak lagi membesut Timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih peduli dengan Tanah Air. Ia tercatat masih memiliki akademi sepakbola dan sebuah yayasan di Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656101/eks-menpora-dito-ariotedjo-tepis-kabar-aktris-dk-jadi-penyebab-keretakan-rumah-tangga-gde.webp
Eks Menpora Dito Ariotedjo Tepis Kabar Aktris DK Jadi Penyebab Keretakan Rumah Tangga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/basral_graito_hutomo_meraih_emas_sea_games_2025_ca.jpg
Atlet Skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo Ingin Donasikan Bonus Rp1 Miliar untuk Anak Yatim Piatu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement