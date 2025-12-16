Shin Tae-yong Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatera, Disambut Warga Aceh Tamiang: Terima Kasih STY!

MANTAN pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengirim bantuan ke korban bencana Sumatera. Bantuan yang diberikan Shin Tae-yong disalurkan melalui Hantam Bola Indonesia. Hantam Bola Indonesia pun mengirimkan bantuan langsung ke wilayah Aceh Tamiang, salah satu daerah yang paling parah terkena banjir bandang.

“Alhamdulillah teman-teman, donasi yang @hantambolaindonesia buka beberapa waktu lalu ternyata ikut di notice coach @shintaeyong7777 dan beliau serta Jeje @jeongseokseo_ langsung gercep dan ikut serta memberikan bantuan via HBI,” tulis akun @hantamfootball.



“Hari ini tim HBI @tentangbola.idn sudah turun ke Aceh Tamiang untuk salurkan bantuan kepada masyarakat. Cepat pulih untuk para korban, duka kalian, duka Indonesia,” sambung akun @hantamfootball.

1. Respons Warga Setelah Menerima Bantuan dari Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengirimkan bantuan ke korban bencana Sumatera. (Foto: Instagram/@hantambolaindonesia)

Warga yang menerima bantuan dari Shin Tae-yong pun memberikan respons positif. Sejumlah warga menunjukan kertas bertuliskan “Shin Tae-yong Peduli Bencana Sumatera Aceh Tamiang”. Tak lupa warga juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih 55 tahun tersebut.

Sebelumnya, mantan penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo, mengungkap pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sumbangan untuk korban bencana Sumatera. Shin Tae-yong mengirimkan sejumlah uang kepada Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- untuk kemudian disalurkan kepada korban bencana.

2. Shin Tae-yong Masih Peduli Indonesia

Meski sejak 6 Januari 2025 tak lagi membesut Timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih peduli dengan Tanah Air. Ia tercatat masih memiliki akademi sepakbola dan sebuah yayasan di Jakarta.