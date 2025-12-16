Meski Darurat Bencana di Sumatera, I.League Tolak Permohonan Semen Padang Main Lawan Persija di Jakarta

MANAJEMEN Semen Padang meminta kepada operator kompetisi Super League, I.League, agar laga melawan Persija Jakarta yang sedianya digelar di Stadion GOR H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin, 22 Desember 2025 pukul 19.00 WIB dipindah ke Jakarta.

Permintaan ini diajukan karena darurat bencana di Sumatera, khususnya di Kota Padang. Sekira 10 kilometer dari Stadion GOR H. Agus Salim, ada banyak korban meninggal dunia karena rumahnya terkena banjir bandang.

“Sehubungan dengan pelaksanaan kompetisi BRI Liga 1 2025/2026 NP. 133 Pekan ke-15, yang semula menjadwalkan pertandingan Semen Padang FC vs Persija Jakarta sebagai laga home Semen Padang FC, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mengubah status pertandingan tersebut menjadi laga tandang (away) di kandang Persija Jakarta pada putaran pertama BRI Super League 2025/26 dan menjadi laga kandang (home) di kandang Semen Padang FC pada Week 34 NP. 305 putaran kedua BRI Super League 2025/26,” tulis surat yang dikirim Direktur Utama PT Kabau Sirah SP Hermawan Ardiyanto kepada I.League pada Sabtu, 6 Desember 2025.

“Permohonan ini kami sampaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Kota Padang serta area sekitar Stadion Haji Agus Salim yang saat ini masih terdampak bencana alam. Kondisi pascabencana tersebut menyebabkan terganggunya kesiapan infrastruktur, keamanan, kenyamanan, serta kelayakan pelaksanaan pertandingan sesuai standar operasional yang ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru dan PSSI,” lanjut isi surat tersebut.

1. Ditolak I.League

I.League tolak permohonan Semen Padang. (Foto: I.League)

Dua hari berselang atau pada Senin, 8 Desember 2025, I.League mengirim surat balasan ke Semen Padang. Dalam surat yang ditandatangani Ronny Suhatril selaku General Manager of Competition Operation, surat tersebut menegaskan I.League tak bisa mengabulkan permintaan Semen Padang.

"Menindaklanjuti surat Semen Padang FC Nomor: 500/KRE/KSPP/12/2025 perihal Permohonan Perubahan Status Pertandingan tanggal 6 Desember 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah melalui proses pertimbangan dan koordinasi dengan stakeholder terkait, permohonan dimaksud tidak dapat kami kabulkan,” tulis isi surat tersebut.

“Oleh karena itu kami meminta kepada klub Semen Padang FC untuk tetap melaksanakan pertandingan antara Semen Padang FC vs PERSIJA Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 di Stadion H. Agus Salim, Padang tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan kompetisi BRI Super League 2025/26,” lanjut isi surat di atas.