HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Gaji Yance Sayuri dengan Marc Klok yang Hampir Adu Jotos di Laga Malut United vs Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |11:50 WIB
Adu Gaji Yance Sayuri dengan Marc Klok yang Hampir Adu Jotos di Laga Malut United vs Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
Yance Sayuri dan Marc Klok hampir adu jotos. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU gaji Yance Sayuri dengan Marc Klok menarik diulas. Sebab, keduanya tengah jadi sorotan karena hampir adu jotos di laga Malut United vs Persib Bandung yang digelar di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, Minggu 14 Desember 2025 siang WIB.

Sebelumnya, ramai di media sosial video pendek yang memperlihatkan insiden antara Yance Sayuri dan Marc Klok. Keduanya terlihat memperebutkan bola, namun akhirnya terjatuh bersama.

Yance Sayuri hampir pukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung @TimnasXtra

Setelah jatuh, Yance memperlihatkan gestur ingin menonjok Marc Klok yang tersungkur. Insiden itu pun menjadi sorotan di media sosial, apalagi keduanya merupakan pemain andalan klub masing-masing dan juga kerap dipanggil membela Timnas Indonesia.

Namun, masalah itu dipastikan telah berakhir. Yance Sayuri juga sudah meminta maaf kepada Marc Klok. Momen itu ditunjukkan Yance lewat unggahan di media sosial. Dengan lapang dada, Marc Klok memaafkan dan bahkan memberi selamat kepada Yance yang berhasil memenangkan laga.

Kini, menarik menilik serba-serbi soal Yance Sayuri dengan Marc Klok. Salah satunya soal gaji. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

1. Gaji Marc Klok

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@marcklok)

Marc Klok diketahui jadi andalan di Persib Bandung. Pemain yang sudah direkrut sejak 30 Juni 2021 itu bahkan kini dipercaya jadi kapten.

Lantas, berapa gaji yang didapat? Persib belum merilis secara resmi berapa gaji Marc Klok. Namun, disebut-sebut upahnya mencapai Rp6,1 miliar. Dia pun menjadi salah satu pemain termahal di Super League.

Besarnya gaji Marc Klok tak lepas dari nilai pasarnya. Dilansir dari Transfermarkt, harga pasarannya menyentuh angka 400 ribu euro atau sekira Rp6,8 miliar. 

 

