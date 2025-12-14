Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Yance Sayuri Setelah Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |19:01 WIB
Respons Yance Sayuri Setelah Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung
Yance Sayuri hampir pukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung. (Foto: X/@TimnasXtra)
A
A
A

RESPONS Yance Sayuri setelah hampir memukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung akan diulas Okezone. Reaksi yang ditunjukkan Yance Sayuri setelah berbenturan dengan Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung menjadi perhatian banyak orang di media sosial.

Dalam sebuah perebutan bola, Marc Klok dan Yance Sayuri bertabrakan. Ketika terjatuh, Marc Klok terlihat menarik celana Yance Sayuri.

Momen Marc Klok menarik celana Yance Sayuri ini disinyalir membuat pemain Malut United itu kesal. Kembaran dari Yakob Sayuri itu terlihat ingin memukul Marc Klok!

Meski tidak jadi memukul, Yance Sayuri tetap menjadi korban kebrutalan di media sosial. Sejumlah akun melemparkan kata-kata rasis di kolom komentar Instagram milik Yance Sayuri, @yansayuri11.

1. Yance Sayuri Berpelukan dengan Marc Klok

Yance Sayuri dan Marc Klok berpelukan di laga Malut United vs Persib Bandung. (Foto: instagram/@blitzna_photosports)
Yance Sayuri dan Marc Klok berpelukan di laga Malut United vs Persib Bandung. (Foto: instagram/@blitzna_photosports)

Yance Sayuri terlihat berpelukan dengan Marc Klok. Momen itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @blitzna_photosports yang diunggah ulang Yance Sayuri.

Hanya saja belum diketahui secara pasti, apakah momen berpelukan ini diambil sebelum atau sesudah laga. Satu yang pasti, foto ini menunjukan tidak ada dendam antara kedua pemain Timnas Indonesia tersebut.

 

