HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Ciro Alves Nyekor Maung Bandung Tertinggal 0-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |14:30 WIB
Hasil Babak Pertama Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Ciro Alves <i>Nyekor</i> Maung Bandung Tertinggal 0-2
Persib Bandung tertinggal 0-2 dari tuan rumah Malut United (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

TERNATE – Hasil babak pertama Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Laskar Kie Raha.

Dua gol Malut United dicetak oleh Igor Inocencio (40’) dan Ciro Alves (45+3’). Tuan rumah memimpin dengan nyaman di 45 menit pertama.

Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Malut United mendapat peluang di menit 10, tapi tendangan David da Silva tidak mengarah ke gawang.

Hingga laga memasuki menit ke-15, Laskar Kie Raha cukup mendominasi permainan. Sementara Persib Bandung bermain cukup sabar untuk menciptakan peluang terbaiknya.

Maung Bandung mendapatkan peluang pada menit ke-33 lewat tendangan Andrew Jung. Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit. Sampai akhirnya, Malut United sukses membuka keran golnya pada menit ke-40 lewat aksi Igor Inocencio. 

Persib Bandung mencoba merespons gol tersebut. Tapi, tuan rumah justru berhasil menggandakan keunggulan di menit 45+4 lewat gol Ciro Alves. Alhasil, Laskar Kie Raha unggul 2-0 di babak pertama.

 

