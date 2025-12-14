Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thom Haye Curhat Jelang Malut United vs Persib Bandung: Laga Sulit dan Perjalanan Jauh!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |02:15 WIB
Thom Haye Curhat Jelang Malut United vs Persib Bandung: Laga Sulit dan Perjalanan Jauh!
Thom Haye curhat jelang laga Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@thomhaye)
THOM Haye mencurahkan isi hatinya jelang laga tunda Super League 2025-2026 antara Malut United vs Persib Bandung. Selain pertandingan yang bakal sulit, ia harus menempuh perjalanan jauh!

Persib bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025). Pertandingan ini merupakan laga tunda pekan ke-12 Super League 2025-2026. 

1. Perjalanan Jauh

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Meski punya modal bagus, Haye mengakui pertandingan tersebut akan menjadi laga yang sulit bagi skuad Persib. Tantangan utamanya karena Maung Bandung harus melakukan perjalanan jauh ke Maluku Utara. 

“Saya pikir yang menjadi fokus saat ini adalah laga melawan Malut United, ini menjadi pertandingan yang sulit, perjalanan jauh juga harus kami jalani,” papar Haye, dikutip dari laman resmi I League, Minggu (14/12/2025).

“Saya pikir ini bukan tentang kami menang di AFC Champions League 2 2025-2026, tapi di liga juga harus banyak menang,” imbuh pemain berusia 30 tahun itu.

Persib memiliki catatan positif pada laga tandang. Terakhir kali, pasukan Bojan Hodak mengalahkan Madura United dengan skor telak 4-1. 

 

