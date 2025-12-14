Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA ITALIA

Klik di Sini! Link Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |17:51 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
LINK live streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah Jay Idzes cs merebut kemenangan?

Ya, perjuangan Sassuolo yang turut diperkuat kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, berlanjut hari ini dalam pekan ke-15 Liga Italia. Laga seru itu akan digelar di Stadion San Siro, pada Minggu (14/12/2025) pukul 18.30 WIB.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

1. Sama-Sama dalam Tren Positif

Jelang duel seru malam nanti, Sassuolo dan AC Milan sama-sama dalam tren positif. Keduanya mengemas kemenangan dalam pertandingan terakhir yang dilakoni.

Sassuolo sukses bungkam Fiorentina pada 6 Desember 2025 dengan skor 3-1. Sementara AC Milan, mereka susah payah kalahkan Torino dengan skor 3-2.

Hasil ini membuat AC Milan kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 31 poin. Sementara itu, Sassuolo mengisi posisi kesembilan dengan 20 angka.

Tak ayal, duel ini akan menarik dinantikan. Meski AC Milan superior, kans Sassuolo menang tentunya tetap terbuka.

 

