HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AC Milan Menang Comeback 3-2 atas Torino di Liga Italia 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |05:55 WIB
Penyebab AC Milan Menang Comeback 3-2 atas Torino di Liga Italia 2025-2026
Christian Pulisic bantu AC Milan comeback 3-2 atas Torino di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Laman resmi AC Milan)
A
A
A

ASISTEN pelatih AC Milan, Marco Landucci, mengungkap penyebab timnya menang comeback 3-2 atas Torino di lanjutan pekan ke-14 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Olimpico, Turin, Italia, Selasa (9/12/2025) dini hari WIB. Ia mengatakan gol Adrien Rabiot di menit 30 mengubah segalanya.

Dalam laga yang baru berakhir ini, Granata -julukan Torino- langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Laga belum berjalan genap 20 menit, Torino sudah unggul 2-0 lewat gol eksekusi penalti Nikola Vlasic di menit 10 serta Duvan Zapata (17’).

Ketiadaan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri di bench dimanfaatkan betul oleh Torino. Massimiliano Allegri dihukum larangan mendampingi AC Milan karena protes keras saat Rossoneri -julukan AC Milan- ditumbangkan Lazio di 16 besar Coppa Italia 2025-2026 tengah pekan lalu.

1. Bangkit Berkat Tendangan Roket Adrien Rabiot

Gol roket Adrien Rabiot bangkitkan semangat pemain AC Milan. (Foto: X/@acmilan)
Gol roket Adrien Rabiot bangkitkan semangat pemain AC Milan. (Foto: X/@acmilan)

Tendangan roket Adrien Rabiot dari jarak 30 meter nyatanya yang membangkitkan semangat AC Milan. Gol gelandang Timnas Prancis di menit 24 menumbuhkan kembali kepercayaan diri AC Milan.

Sampai akhirnya di babak kedua, AC Milan berbalik unggul 3-2 via brace Christian Pulisic di menit 67 dan 77. AC Milan pun menang 3-2 atas Torino.

“Kami jelas mengubah beberapa hal (di awal babak kedua). Namun, gol Rabiot memberi kami Keyakinan,” Marco Landucci, Okezone mengutip dari Football Italia, Selasa (9/12/2025).

 

