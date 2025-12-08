Jay Idzes Incaran Utama AC Milan pada Januari 2026 hingga Bersaing dengan Thiago Silva?

JAY Idzes diketahui tengah masuk radar AC Milan. Akankah bintang Timnas Indonesia itu jadi incaran utama AC Milan pada Januari 2026 hingga bersaing dengan Thiago Silva?

Media Italia, Tutto Mercato, menyebut Jay Idzes berpotensi menjadi incaran utama AC Milan pada bursa transfer musim dingin 2026 yang akan dibuka pada Januari 2026. Bek Sassuolo itu dikabarkan akan bersaing dengan bek berpengalaman asal Brasil, Thiago Silva.

1. Dikaitkan dengan AC Milan

Nama Idzes mendadak dikaitkan dengan AC Milan menjelang bursa transfer musim dingin. Rossoneri -julukan AC Milan- dilaporkan kepincut dengan pemain berlabel Timnas Indonesia itu karena kualitasnya di lini pertahanan.

“Ada nama baru yang masuk dalam radar pertahanan AC Milan menjelang bursa transfer Januari mendatang,” tulis Tutto Mercato dalam artikelnya, dikutip Senin (8/12/2025).

“Sosok tersebut adalah Jay Idzes, pemain berdarah Indonesia kelahiran 2000 milik Sassuolo, yang didatangkan dari Venezia pada musim panas lalu dengan biaya 8 juta euro,” sambungnya.