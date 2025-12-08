Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Segini Kisaran Gaji Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes jika Resmi Gabung ke AC Milan

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |13:46 WIB
Segini Kisaran Gaji Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes jika Resmi Gabung ke AC Milan
Jay Idzes bisa terima gaji selangit jika gabung AC Milan. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

BERAPA gaji kapten Timnas Indonesia Jay Idzes jika resmi gabung AC Milan? Nama Jay Idzes tiba-tiba dikaitkan dengan AC Milan. Rumor itu pertama kali dimunculkan jurnalis Sky Sport asal Italia, Luca Cilli di akun X-nya, @Luca_Cilli.

“AC Milan memantau bek milik Sassuolo, Jay Idzes. Saat ini belum ada kontak langsung antara kedua klub (Sassuolo dan AC Milan), tetapi sang pemain disukai AC Milan,” tulis Luca Cilli.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

“AC Milan menyukai Jay Idzes karena usianya yang masih 25 tahun, potensi perkembangan, fleksibilitas bermain di lini belakang dalam formasi tiga bek. Saat ini Jay Idzes terikat kontrak bersama Sassuolo hingga 2029,” lanjut Luca Cilli.

1. AC Milan Kirim Talent Scouting

Sementara menurut jurnalis Italia lain, Claudi Raimondi, AC Milan sudah mengirim talent scouting untuk memantau langsung Jay Idzes. Bek bertinggi badan 190 sentimeter itu berpotensi didatangkan pada bursa transfer Januari 2026.

Hanya saja, manajemen dan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri agak berbeda pendapat. Manajemen AC Milan menginginkan pemain muda seperti Jay Idzes yang tenaganya dapat diandalkan untuk jangka panjang. Sementara Massimiliano Allegri menginginkan bek berpengalaman seperti Thiago Silva (41 tahun).

Menarik menanti apa win win solution yang diambil manajemen dan tim kepelatihan AC Milan. Pilihan yang diambil diharapkan menjadi keputusan terbaik bagi Rossoneri -julukan AC Milan.

 

