HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xabi Alonso Dipecat Setelah Real Madrid Kalah 0-2 dari Celta Vigo di Liga Spanyol 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |06:30 WIB
Xabi Alonso Dipecat Setelah Real Madrid Kalah 0-2 dari Celta Vigo di Liga Spanyol 2025-2026?
Xabi Alonso berpotensi dipecat Real Madrid setelah kalah 0-2 dari Celta Vigo. (Foto: realmadrid.com)
MASA depan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid menjadi perbincangan. Penyebabnya karena Real Madrid hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terkini di Liga Spanyol 2025-2026. Dalam lima pertandingan itu, Los Blancos -julukan Real Madrid- hanya mendapatkan satu menang, satu imbang dan tiga kalah.

Terbaru atau pada Senin (8/12/2025) dini hari WIB, Real Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo. Kekalahan itu membuat Real Madrid mulai tercecer dalam perburuan gelar juara Liga Spanyol 2025-2026.

Real Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo.
Real Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo.

Hingga pekan ke-16, Real Madrid tertahan di posisi dua klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 36 angka. Real Madrid terpaut empat poin dari Barcelona di puncak klasemen.

1. Respons Xabi Alonso soal Potensi Dipecat Real Madrid

Rumor pemecatan dari kursi pelatih Real Madrid pun sudah diterima Xabi Alonso. Ia mengaku tak mau ambil pusing dan memilih fokus mempersiapkan Real Madrid jelang menghadapi Manchester City di matchday keenam Liga Champions 2025-2026 pada Kamis 11 Desember 2025 pukul 03.00 WIB.

"Real Madrid memecat saya? Kami sedang fokus pada pertandingan hari Rabu (Kamis dini hari WIB). Kekalahan dari Celta Vigo memang menyakitkan, tetapi kami harus tetap bangga dan menaikkan standar ekspektasi kami,” kata Xabi Alonso dalam konferensi pers kelar laga Real Madrid vs Celta Vigo, Okezone mengutip dari @MadridUniversal.

2. Xabi Alonso Diisukan Ribut dengan Sejumlah Pemain Senior Real Madrid

Sebelumnya, Xabi Alonso dirumorkan ribut dengan sejumlah pemain senior Real Madrid macam Vinicius Jr dan Jude Bellingham. Saat rumor itu muncul, Xabi Alonso tidak membantah kabar tersebut.

 

