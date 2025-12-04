Cetak 2 Gol saat Real Madrid Menang 3-0 atas Athletic Bilbao, Kylian Mbappe Banjir Pujian dari Xabi Alonso

KYLIAN Mbappe menjadi bintang kemenangan 3-0 Real Madrid saat tandang ke markas Athletic Bilbao di lanjutan di pekan ke-15 Liga Spanyol 2025-2026 yang berlangsung di Stadion San Mames, Kamis (4/12/2025) dini hari WIB. Dibilang sebagai bintang kemenangan karena dua dari tiga gol Los Blancos -julukan Real Madrid- dicetak pemain asal Prancis tersebut.

Gol pembuka Real Madrid dicetak Kylian Mbappe di menit ketujuh setelah menerima assist Trent Alexander-Arnold. Di menit 42, giliran Kylian Mbappe yang memberi assist atas gol kedua Real Madrid yang dicetak Eduardo Camavinga.

Xabi Alonso puji aksi Kylian Mbappe di laga Athletic Bilbao vs Real Madrid. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

Terakhir, pemain asal Prancis ini memastikan kemenangan 3-0 Real Madrid lewat gol keduanya di laga ini pada menit 59. Berkat kemenangan ini, Real Madrid terus menjaga peluang juara Liga Spanyol 2025-2026.

Real Madrid kini duduk di posisi dua dengan 36 angka, terpaut satu poin dari Barcelona di puncak klasemen. Melihat kondisi sekarang, persaingan gelar juara dijamin ketat hingga akhir musim.

1. Kylian Mbappe Dipuji Xabi Alonso

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso pun tak kuasa melempar pujian kepada Kylian Mbappe. Ia menyebut Kylian Mbappe dalam performa luar biasa.

“Kylian Mbappe dalam performa luar biasa. Hari ini ia mencetak dua gol hebat lagi. Pergerakannya serta kerja sama dengan Vinicius Jr sangat bagus,” kata Xabi Alonso, Okezone mengutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (4/12/2025).