Hasil Girona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Ditahan 1-1, Los Blancos Gagal Rebut Puncak Klasemen

GIRONA – Real Madrid gagal merebut poin penuh saat bertandang ke markas Girona, Montilivi, di pekan ke-14 Liga Spanyol 2025-2026, pada Senin (1/1/2025) di hari WIB. Tim berjuluk Los Blancos itu tepatnya hanya mampu bermain imbang 1-1, di mana hasil itu membuat mereka gagal menggeser Barcelona dari puncak klasemen sementara.

Dalam laga tersebut, Madrid menjadi tim yang pertama tertinggal usai tim tuan rumah mencetak gol di menit 45 berkat aksi Azzedine Ounahi. Tim asuhan Xabi Alonso itu baru bisa menyamakan kedudukan di menit 67 usai Kylian Mbappe mencetak gol dari tendangan penalti.

Dengan hasil imbang itu, Madrid kini tertahan di posisi kedua dengan klasemen Liga Spanyol 2025-2026 dengan 33 poin, beda satu angka saja dari Barcelona yang berada di peringkat pertama. Sementara Girona masih tertahan di zona degradasi, tepatnya di posisi 18 dengan 12 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid datang ke Montilivi dengan starting XI yang kembali diperkuat Antonio Rudiger dan Eder Militao, bertekad melanjutkan momentum kemenangan di Liga Champions. Menariknya, meskipun mengontrol permainan di awal, El Real kesulitan membongkar pertahanan ketat Girona.

Momen dramatis terjadi menjelang turun minum. Setelah Gazzaniga melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan Militao, Mbappe berhasil mencetak gol dari jarak dekat setelah terjadi kemelut.

Namun, kegembiraan itu sirna. Setelah ditinjau oleh VAR, gol tersebut dianulir karena wasit Ricardo de Burgos melihat adanya handball dari Kylian Mbappe saat ia mengontrol bola.

Girona vs Real Madrid. (Foto: La Liga)

Respons Girona datang dengan cepat. Dalam sebuah serangan balik, Tsygankov yang tampil inspiratif memberikan umpan manis yang diselesaikan dengan indah oleh Ounahi. Gelandang Maroko itu melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang Courtois, membuat Girona unggul 1-0 sebelum jeda.

Babak Kedua

Alih-alih melakukan pergantian pemain ofensif, Xabi Alonso di awal babak kedua memilih memasukkan Camavinga menggantikan Guler, menciptakan poros ganda di lini tengah. Namun, perubahan ini tidak serta merta memperbaiki keadaan.