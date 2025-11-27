5 Pemain Top Real Madrid yang Diduga Musuhi Xabi Alonso, Nomor 1 Ngamuk di El Clasico

BERIKUT lima pemain top Real Madrid yang diduga musuhi Xabi Alonso. Salah satunya pernah mengamuk di El Clasico karena diganti di tengah pertandingan.

Ruang ganti Madrid dikabarkan panas. Setidaknya ada sejumlah pemain yang terang-terangan tidak suka dengan Alonso selaku pelatih kepala.

Padahal, pria asal Spanyol itu berstatus legenda di negaranya. Siapa saja lima pemain top tersebut? Simak ulasan berikut ini.

1. Vinicius Jr

Pemain satu ini terang-terangan memprotes keputusan Alonso saat menggantinya di laga kontra Barcelona. Vinicius merasa kesal karena menit bermainnya terbatas di musim 2025-2026.

Tak hanya itu, pemain asal Brasil ini mengamuk karena sering diganti di babak kedua. Vinicius memang kurang akrab dengan Alonso sehingga dikabarkan ada gesekan besar di antara keduanya.

2. Trent Alexander-Arnold

Pemain satu ini merupakan personel anyar di musim 2025-2026. Alexander-Arnold datang dengan harapan bisa memberi kontribusi positif untuk Madrid. Ia bahkan rela dimusuhi oleh penggemar Liverpool.

Sayangnya, karier Alexander-Arnold di Madrid menemui hambatan. Alonso seperti sulit menemukan komposisi yang pas untuk pemain berpaspor Inggris tersebut. Relasi keduanya dikabarkan renggang.

3. Jude Bellingham

Pemain satu ini dikenal punya ego yang besar. Padahal, Bellingham kerap terlihat sangat dewasa dalam wawancara dan juga di atas lapangan, melampaui usianya yang baru 22 tahun.

Akan tetapi, pemain berpaspor Inggris ini kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan skema yang diinginkan Alonso. Bellingham beberapa kali dicadangkan dan dimainkan di luar posisi favoritnya!