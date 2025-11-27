Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pemain Top Real Madrid yang Diduga Musuhi Xabi Alonso, Nomor 1 Ngamuk di El Clasico

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:02 WIB
5 Pemain Top Real Madrid yang Diduga Musuhi Xabi Alonso, Nomor 1 <i>Ngamuk</i> di <i>El Clasico</i>
Berikut lima pemain top Real Madrid yang diduga musuhi Xabi Alonso (Foto: Instagram/@xabialonso)
A
A
A

BERIKUT lima pemain top Real Madrid yang diduga musuhi Xabi Alonso. Salah satunya pernah mengamuk di El Clasico karena diganti di tengah pertandingan.

Ruang ganti Madrid dikabarkan panas. Setidaknya ada sejumlah pemain yang terang-terangan tidak suka dengan Alonso selaku pelatih kepala.

Padahal, pria asal Spanyol itu berstatus legenda di negaranya. Siapa saja lima pemain top tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Top Real Madrid yang Diduga Musuhi Xabi Alonso

1. Vinicius Jr

Vinicius Junior gagal eksekusi penalti di laga Real Madrid vs Valencia. (Foto: La Liga)

Pemain satu ini terang-terangan memprotes keputusan Alonso saat menggantinya di laga kontra Barcelona. Vinicius merasa kesal karena menit bermainnya terbatas di musim 2025-2026.

Tak hanya itu, pemain asal Brasil ini mengamuk karena sering diganti di babak kedua. Vinicius memang kurang akrab dengan Alonso sehingga dikabarkan ada gesekan besar di antara keduanya.

2. Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold. (Foto: Instagram/realmadrid)

Pemain satu ini merupakan personel anyar di musim 2025-2026. Alexander-Arnold datang dengan harapan bisa memberi kontribusi positif untuk Madrid. Ia bahkan rela dimusuhi oleh penggemar Liverpool.

Sayangnya, karier Alexander-Arnold di Madrid menemui hambatan. Alonso seperti sulit menemukan komposisi yang pas untuk pemain berpaspor Inggris tersebut. Relasi keduanya dikabarkan renggang.

3. Jude Bellingham

jude bellingham atalanta vs real madrid

Pemain satu ini dikenal punya ego yang besar. Padahal, Bellingham kerap terlihat sangat dewasa dalam wawancara dan juga di atas lapangan, melampaui usianya yang baru 22 tahun.

Akan tetapi, pemain berpaspor Inggris ini kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan skema yang diinginkan Alonso. Bellingham beberapa kali dicadangkan dan dimainkan di luar posisi favoritnya!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/46/3186010/xabi_alonso_berpotensi_dipecat_real_madrid_realmadridcom-8oAI_large.jpg
Xabi Alonso Dipecat Real Madrid karena Ribut dengan 7 Pemain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/46/3185453/real_madrid_ditahan_elche_2_2_di_liga_spanyol_2025_2026-fk5R_large.jpeg
Hasil Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Tertahan 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/46/3185374/jadwal_pekan_ke_13_liga_spanyol_2025_2026-h0ep_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan Ke-13 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/46/3185278/barcelona_menang_4_0_atas_athletic_bilbao_dalam_lanjutan_liga_spanyol_2025_2026-STOe_large.jpeg
Hasil Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 4-0, Comeback Manis Blaugrana ke Camp Nou
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648777/ajang-lari-planet-sports-run-2026-resmi-diluncurkan-puma-jadi-official-jersey-partner-qfa.webp
Ajang Lari Planet Sports Run 2026 Resmi Diluncurkan, Puma Jadi Official Jersey Partner
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/nikolaus_joaquin.jpg
Nikolaus Joaquin Jadikan Fajar Alfian Panutan karena Satu Alasan, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement