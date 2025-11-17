Ini Penyebab Trent Alexander-Arnold Kesulitan di Musim Pertamanya Bersama Real Madrid

MADRID – Kedatangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid musim panas 2025 ini belum berjalan mulus. Bek kanan berusia 27 tahun itu telah tampil 12 kali untuk Los Blancos –julukan Madrid– dan baru dengan menyumbang dua assist.

Gara-gara tak sesuai ekspekstasi, performa Alexander-Arnold sempat menuai kritik dan ia juga sempat absen panjang karena cedera hamstring. Meskipun demikian, muncul kabar yang mengungkapkan pihak internal Real Madrid tidak khawatir sama sekali terhadap sang pemain berpaspor Inggris tersebut.

1. Bukan Masalah Performa, Tapi Kondisi Fisik

Jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, menegaskan Real Madrid sangat yakin Alexander-Arnold akan segera menunjukkan performa terbaiknya. Keraguan sempat muncul ketika Alexander-Arnold, yang telah pulih dari cedera hamstring, namun tak kunjung dimainkan. Romano menjelaskan bahwa keputusan tersebut murni terkait dengan manajemen kondisi fisik, bukan masalah performa atau adaptasi taktis.

"Real Madrid yakin mereka akan mendapatkan kabar baik segera dari Trent Alexander-Arnold. Banyak yang bertanya mengapa Xabi Alonso tidak menjadikannya starter melawan Liverpool, dan hal yang sama terjadi melawan Rayo Vallecano," ujar Romano melalui kanal YouTube resminya, dikutip Senin (17/11/2025).

Trent Alexander-Arnold. (Foto: Instagram/realmadrid)

"Keputusan itu murni tentang kondisi fisiknya. Alonso dan staf merasa bahwa pada beberapa momen, Trent masih belum dalam kondisi terbaiknya. Jadi, mereka tidak ingin memaksakan Trent, apalagi dengan (Dani) Carvajal yang absen hingga Januari," tambahnya.

Staf pelatih berhati-hati karena tidak ingin mengambil risiko Alexander-Arnold mengalami kemunduran atau cedera baru, meskipun gelandang Fede Valverde harus mengisi posisi bek kanan.