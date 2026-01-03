Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Real Betis di Liga Spanyol 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Real Madrid vs Real Betis di pekan ke-19 Liga Spanyol 2025-2026 bisa disaksikan di VISION+. Real Madrid memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi dan menargetkan kemenangan untuk terus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen.

Real Madrid saat ini duduk di posisi dua klasemen sementara dengan 42 angka, terpaut empat poin dari Barcelona di puncak. Sementara itu, Real Betis berada di posisi enam dengan 28 poin.

Dukungan publik tuan rumah menjadi modal penting bagi Los Blancos -julukan Real Madrid- untuk tampil menekan sejak awal. Di sisi lain, Real Betis datang tanpa beban besar. Mereka siap memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencuri poin dari tim tuan rumah.

Real Madrid siap hajar Real Betis. (Foto: X/@realmadrid)

Duel ini diperkirakan berlangsung terbuka dengan tempo cukup tinggi, mengingat kedua tim sama-sama memiliki lini serang yang aktif.

Jadwal Real Madrid vs Real Betis