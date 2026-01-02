Prediksi Real Madrid vs Real Betis di Liga Spanyol 2025-2026: Ujian Perdana Xabi Alonso Tanpa Kylian Mbappe

MADRID – Real Madrid akan mengawali lembaran tahun 2026 dengan menjamu lawan tangguh, Real Betis, pada pekan ke-18 Liga Spanyol 2025-2026, Minggu 4 Januari 2026 malam WIB. Laga yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu ini menjadi krusial bagi anak asuh Xabi Alonso untuk terus menekan puncak klasemen, di mana saat ini Los Blancos berada di peringkat kedua, tertinggal empat angka dari Barcelona.

Namun, persiapan Madrid terganggu oleh kabar buruk dari tim medis. Pemain andalan mereka, Kylian Mbappe, dipastikan absen akibat cedera ligamen (terkilir) pada lutut kirinya.

Absennya Mbappe menjadi pukulan telak mengingat pemain asal Prancis itu adalah mesin gol utama Madrid di musim ini. Selain Mbappe, Xabi juga belum bisa menurunkan Dani Carvajal, Eder Militao, dan Trent Alexander-Arnold yang masih dalam masa pemulihan cedera.

1. Kesempatan Emas Gonzalo Garcia

Cederanya Mbappe dan dipinjamkannya Endrick ke Lyon meninggalkan lubang besar di ujung tombak Madrid. Kondisi ini membuka pintu bagi lulusan akademi, Gonzalo Garcia, untuk unjuk gigi.

Pemain berusia 21 tahun tersebut mengincar posisi starter setelah sebelumnya sempat tampil impresif di ajang Piala Dunia Antarklub saat Mbappe absen karena sakit. Sejauh ini, Gonzalo memang kesulitan mendapatkan menit bermain karena performa luar biasa Mbappe.

Jika Xabi Alonso tidak memilih opsi menempatkan Rodrygo sebagai striker atau menggunakan skema dua penyerang (Vinicius Junior-Rodrygo), maka laga melawan Betis akan menjadi panggung pembuktian bagi Gonzalo.

2. Ancaman Tim Tamu

Meskipun Real Madrid diunggulkan secara statistik kandang, Real Betis bukanlah lawan yang mudah ditundukkan. Tim asuhan Manuel Pellegrini tersebut memiliki catatan unik, mereka mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan Madrid dalam empat dari lima pertemuan terakhir kedua tim.