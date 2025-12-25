Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Bocah Tengil Lamine Yamal yang Bersumpah Tak Akan Sudi Bela Real Madrid Sampai Kiamat Datang

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |08:36 WIB
Kisah Bocah Tengil Lamine Yamal yang Bersumpah Tak Akan Sudi Bela Real Madrid Sampai Kiamat Datang
Lamine Yamal kala membela Barcelona. (Foto: Barcelona)
A
A
A

KISAH bocah tengil Lamine Yamal menarik diulas. Dia bersumpah tak akan sudi bela Real Madrid sampai kiamat datang.

Kini, Lamine Yamal memang membela klub rival sengit Real Madrid, yakni Barcelona. Akankah sumpah Lamine Yamal bisa benar-benar ditepatinya?

Lamine Yamal. ig/fcbarcelona

1. Jadi Sorotan

Sosok Lamine Yamal terus jadi sorotan karena kiprah manis dan juga aksinya di atas lapangan. Selain punya talenta gemilang, winger berusia 18 itu juga kerap tunjukkan aksi tengil kala bertanding.

Aksinya kerap membuat rival jengkel bukan main. Salah satunya dialami pemain andalan Real Madrid, Dani Carvajal.

Usai laga El Clasico pada Oktober 2025, Carvajal terlibat perseteruan dengan Lamine Yamal. Carvajal terlihat mengoceh sembari mengatakan bahwa Lamine Yamal terlalu banyak omong.

 

Halaman:
1 2
      
