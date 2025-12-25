Kisah Bocah Tengil Lamine Yamal yang Bersumpah Tak Akan Sudi Bela Real Madrid Sampai Kiamat Datang

KISAH bocah tengil Lamine Yamal menarik diulas. Dia bersumpah tak akan sudi bela Real Madrid sampai kiamat datang.

Kini, Lamine Yamal memang membela klub rival sengit Real Madrid, yakni Barcelona. Akankah sumpah Lamine Yamal bisa benar-benar ditepatinya?

1. Jadi Sorotan

Sosok Lamine Yamal terus jadi sorotan karena kiprah manis dan juga aksinya di atas lapangan. Selain punya talenta gemilang, winger berusia 18 itu juga kerap tunjukkan aksi tengil kala bertanding.

Aksinya kerap membuat rival jengkel bukan main. Salah satunya dialami pemain andalan Real Madrid, Dani Carvajal.

Usai laga El Clasico pada Oktober 2025, Carvajal terlibat perseteruan dengan Lamine Yamal. Carvajal terlihat mengoceh sembari mengatakan bahwa Lamine Yamal terlalu banyak omong.