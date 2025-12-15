Pangeran Arab Saudi Siapkan Tawaran Rp195 Triliun untuk Akuisisi Barcelona!

RIYADH – Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran fantastis senilai 10 miliar euro atau sekira Rp195,5 triliun untuk mengakuisisi salah satu klub sepak bola terbesar di Eropa, yakni Barcelona. Upaya ini menjadi langkah terbaru dari negara Timur Tengah tersebut untuk meningkatkan dominasinya dalam kancah olahraga global, menyusul keberhasilan mereka di Formula 1 (F1) dan tinju.

Meskipun Arab Saudi sukses menarik sejumlah superstar sepak bola Eropa, seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, dan NGolo Kante, Liga Arab Saudi masih kesulitan menembus jajaran liga terbaik dunia. Menurut laporan, liga domestik Arab Saudi saat ini hanya mampu merayap masuk dalam daftar 30 liga terbaik di dunia, yang mayoritas masih didominasi oleh klub-klub dari Eropa dan Amerika Selatan.

Menyadari dominasi Eropa yang tak terbantahkan, Salman, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan pewaris takhta, kini dilaporkan mengalihkan fokusnya untuk berinvestasi pada klub Eropa yang sudah memiliki fondasi kuat, khususnya di Spanyol.

1. Incar Barcelona

Menurut reporter Francois Gallardo dari media Spanyol El Chiringuito, Pangeran Arab Saudi berencana mengajukan tawaran senilai 10 miliar euro untuk membeli Barcelona, klub raksasa La Liga yang saat ini memimpin klasemen. Klub Katalan ini sendiri diperkirakan bernilai 4,1 miliar poundsterling, menjadikannya klub sepak bola ketiga paling berharga di dunia.

Namun, nilai klub tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan kekayaan calon pemilik barunya. Kekayaan pribadi Salman diperkirakan mencapai 18,7 miliar poundsterling, sementara total kekayaan keluarganya (termasuk aset besar di Saudi Aramco) ditaksir bisa mencapai £1 triliun poundsterling.

Sebagai perbandingan, Barcelona yang saat ini dimiliki dan dioperasikan oleh para socio (anggota/penggemar) klub, jarang menikmati kekuatan finansial seperti rivalnya, Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), atau Manchester City. Jika Salman mengambil peran sebagai bos baru Barcelona, klub tersebut akan langsung menjadi yang terkaya di dunia, melampaui kekayaan para pendukung Paris FC dan Newcastle United.