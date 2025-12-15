Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kata Xabi Alonso Usai Real Madrid Akhiri Tren Negatif di Liga Spanyol 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |10:22 WIB
Kata Xabi Alonso Usai Real Madrid Akhiri Tren Negatif di Liga Spanyol 2025-2026
Xabi Alonso merespons kemenangan Real Madrid atas Deportivo Alaves yang sekaligus mengakhiri tren buruk (Foto: La Liga)
A
A
A

VITORIA-GASTEIZ – Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, cukup senang tren negatif berakhir usai menang 2-1 atas Deportivo Alaves dalam lanjutan Liga Spanyol 2025-2026. Namun, itu belum cukup!

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Gol Kedua

Real Madrid

Laga Deportivo Alaves vs Real Madrid itu merupakan jornada 16 Liga Spanyol 2025-2026. Duel digelar di Stadion Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Senin (15/12/2025) dini hari WIB.

Madrid unggul duluan lewat gol Kylian Mbappe (24’). Namun, Carlos Vicente (68’) sukses menyamakan skor. Bayang-bayang hasil buruk menghantui Los Blancos.

Untungnya, Rodrygo Goes mampu mencetak gol kemenangan di menit ke-68. Alhasil, Madrid memetik poin penuh kedua dalam lima laga terakhir di Liga Spanyol 2025-2026.

Usai laga, Alonso senang dengan kerja keras para pemain. Apalagi, pertandingan ini dinilainya tidak mudah lantaran bermain di kandang lawan.

“Tim terus menunjukkan wajah yang sebenarnya, berjuang keras dalam pertandingan di stadion yang menyulitkan, menghadapi lawan yang sangat intens. Gol kedua memberi kami 3 poin dan kami pulang dengan bahagia,” kata Alonso, mengutip dari Football Espana, Senin (15/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
