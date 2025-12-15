Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Bologna vs Juventus 0-1, Genoa vs Inter Milan 1-2

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |05:44 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Bologna vs Juventus 0-1, Genoa vs Inter Milan 1-2
Juan Cabal pastikan Juventus menang 1-0 atas Bologna. (Foto: X/@juventusfcen)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2025-2026 sepanjang Minggu 14 Desember 2025 malam WIIB hingga Senin (15/12/2025) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sejumlah klub teras Liga Italia seperti Napoli, Inter Milan dan Juventus sama-sama menjalani pertandingan.

1. Hasil Bologna vs Juventus

Semenjak ditangani Luciano Spalletti, Juventus belum pernah merasakan kekalahan, baik itu di Liga Italia maupun Liga Champions. Dini hari tadi, Juventus tandang ke markas klub yang dikenal alot musim ini, Bologna.

Juan Cabal bantu Juventus menang 1-0 atas Bologna. (Foto: Instagram/@juventusfc)
Juan Cabal bantu Juventus menang 1-0 atas Bologna. (Foto: Instagram/@juventusfc)

Hebatnya, Bianconeri -julukan Juventus- menang 1-0 atas Bologna lewat gol yang dicetak Juan Cabal di menit 64 setelah menerima assist Kenan Yildiz. Setelah kebobolan, Il Rossoblu -julukan Bologna- seperti kebingungan.

Lima menit setelah kebobolan, Bologna bermain 10 orang setelah Torbjorn Heggem mendapat kartu merah. Kondisi itu membuat Juventus berada di atas angin untuk mengakhiri pertandingan dengan skor 1-0.

Berkat kemenangan ini, Juventus naik ke posisi lima klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 26 angka, unggul satu poin atas Bologna di posisi enam. Sementara dengan Inter Milan di puncak klasemen, Juventus terpaut tujuh angka.

 

