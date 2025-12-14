Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Cs Tahan Imbang Rossoneri 2-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |21:00 WIB
Hasil AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Cs Tahan Imbang Rossoneri 2-2!
Sassuolo kala berlaga. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

HASIL AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Jay Idzes cs sukses menahan imbang Rossoneri -julukan AC Milan- dengan skor 2-2.

Duel AC Milan vs Sassuolo digelar di Stadion San Siro, Italia, Minggu (14/12/2025) malam WIB. Dua gol AC Milan dicetak Davide Bartesaghi (34’ dan 47’). Sementara itu, Sassuolo tahan imbang tuan rumah lewat gol Ismael Kone (13’) dan Armand Lauriente (77’).

AC Milan vs Sassuolo

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Hadapi sang pemuncak klasemen, Sassuolo pantang gentar. Terbukti, mereka bahkan bisa buka keunggulan lebih dahulu.

Pada menit ke-13, Ismael Kone catatkan namanya di papan skor usai berhasil menyambut bola umpan ciamik dari Pinamonti. Tandukannya gagal dihalau Mike Maignan hingga Sassuolo unggul 1-0.

AC Milan tak tinggal diam. Mereka terus intens bangun serangan demi samakan kedudukan karena ogah dipermalukan Jay Idzes cs di kandang sendiri.

Jelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-34, usaha AC Milan akhirnya berbuah manis. Davide Bartesaghi berhasil menyambut umpan mendatar dari tiang jauh yang dikirimkan Ruben Loftus-Cheek.

Skor imbang 1-1 membuat laga berjalan makin sengit. Bahkan, pada menit ke-43, Jay Idzes tampak mengerang kesakitan di lapangan usai berduel udara dengan Christian Pulisic. Beruntung, dia tak mengalami cedera serius di kepala. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir babak pertama.

 

