Jadwal Siaran Langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Momentum Geser Persija Jakarta!

Simak jadwal siaran langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 siang ini (Foto: Persib Bandung)

TERNATE – Jadwal siaran langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Pertandingan ini jadi momentum menggeser Persija Jakarta di papan klasemen!

Partai Malut United vs Persib Bandung merupakan laga tunda Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) pukul 13.30 WIB.

1. Tren Positif

Jelang laga ini, Persib mendapat suntikan moral. Mereka berhasil menjadi juara grup di AFC Champions League 2 2025-2026 dan melaju ke babak 16 besar.

Tentu saja keberhasilan itu membuat moral segenap awak Maung Bandung melambung tinggi. Ditambah lagi, mereka punya momentum positif di Super League 2025-2026.

Persib menang enam kali secara beruntun di Super League 2025-2026. Alhasil, mereka kini nangkring di posisi 3 dengan nilai 28 dari 12 laga yang telah dimainkan.

Sebaliknya, Malut United lima kali menang dan sekali seri dalam kurun waktu yang sama. Laskar Kie Raha kini duduk di posisi 5 dengan nilai 22 dari 12 pertandingan.