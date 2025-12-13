Jelang Malut United vs Persib Bandung: Gustavo Franca Siap Tampil Habis-habisan demi 3 Poin

TERNATE – Kapten Malut United, Gustavo Franca, menegaskan kesiapan timnya untuk bertarung habis-habisan demi meraih kemenangan saat menjamu Persib Bandung. Ia menekankan saat berada di lapangan, motivasi utama mereka adalah 'membela lambang di dada' dan mengamankan tiga poin penuh.

Pernyataan tersebut disampaikan Gustavo dalam sesi konferensi pers menjelang laga tunda pekan ke-12 Super League 2025-2026. Pertandingan antara Malut United vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Minggu 14 Desember 2025.

1. Optimisme Malut United Hadapi Maung Bandung

Persib datang ke Ternate dengan modal mentereng, yakni enam kemenangan beruntun di liga dan kepastian lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara grup. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Malut United merasa inferior, apalagi mereka juga belum terkalahkan dalam tujuh laga terakhir (lima menang, dua imbang).

Gustavo optimistis Laskar Kie Raha mampu menyaingi kekuatan Maung Bandung. Malut United sendiri sudah menjalani persiapan intensif selama 10 hari terakhir.

“Persib merupakan salah satu tim kuat di liga dan kami memahami kekuatan para pemainnya. Namun, Malut United juga memiliki pemain berkualitas yang siap bertarung menghadapi mereka,” tutur Gustavo.

Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)

Pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi siap untuk dimainkan, termasuk mengabaikan absennya lawan, Yakob Sayuri, karena sanksi.

“Para pemain begitu antusias menyambut pertandingan ini. Mereka bersemangat saat menjalani latihan dalam 10 hari terakhir. Saya pastikan semua dalam kondisi siap bermain,” ucap Hendri.