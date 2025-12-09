Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Puncak Klasemen Terancam, Borneo FC Waspadai Kebangkitan Persija Jakarta dan Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |00:01 WIB
Puncak Klasemen Terancam, Borneo FC Waspadai Kebangkitan Persija Jakarta dan Persib Bandung
Suasana laga Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
JAKARTA – Bintang Borneo FC, Fajar Fathur Rahman, mengungkapkan timnya kini mulai merasa was-was dengan pergerakan Persija Jakarta dan Persib Bandung yang kian merapat di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Situasi ini diakui membuat tensi persaingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut menjadi semakin berat dan menantang bagi Skuad Pesut Etam.

1. Posisi Mulai Terancam

Saat ini, Borneo FC masih bertengger di puncak klasemen dengan raihan 33 poin. Namun, jarak mereka kian menipis dengan Persija yang membayangi di posisi kedua (29 poin) dan Persib di peringkat ketiga (28 poin). Fajar mengakui posisi timnya sedang terancam akibat hilangnya konsistensi permainan yang membuat mereka keluar dari tren kemenangan dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi kurang ideal ini terlihat jelas dari hasil dua laga pamungkas, di mana tim asal Samarinda tersebut dipaksa menelan kekalahan beruntun, yakni 0-1 dari Bali United dan 1-3 saat bersua Persib.

"Iya, itu yang kami khawatirkan kemarin. Dengan kekalahan ini, kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh," ujar Fajar Fathur Rahman saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

2. Tekad Bangkit Menuju Juara

Borneo FC kalah 1-3 dari Persib Bandung di Super League 2025-2026 Okezone
Borneo FC kalah 1-3 dari Persib Bandung di Super League 2025-2026 Okezone

Fajar membeberkan bahwa performa tim sedikit terganggu karena banyaknya pemain pilar yang harus menepi akibat masalah kesehatan dan cedera. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa faktor eksternal tersebut tidak boleh dijadikan dalih atas penurunan prestasi tim.

 

