Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Debut Manis di Persib Bandung saat Hadapi Borneo FC, Fitrah Maulana: Sangat Menegangkan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |17:37 WIB
Debut Manis di Persib Bandung saat Hadapi Borneo FC, Fitrah Maulana: Sangat Menegangkan!
Fitrah Maulana kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, menjalani debut manis saat menghadapi Borneo FC di laga tunda Super League 2025-2026. Fitrah pun meluapkan perasaannya.

Pemain berlabel Timnas Indonesia U-20 itu mengaku tegang menjalani laga debutnya bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Namun di sisi lain, Fitrah bersyukur bisa membawa Persib menang.

Fitrah Maulana

1. Debut Manis

Fitrah akhirnya mendapat kepercayaan tampil dari pelatih Bojan Hodak. Tak tanggung-tanggung, pemain berusia 19 tahun itu diturunkan pada laga besar ketika Persib Bandung menghadapi Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12) kemarin.

Debutnya pun berujung manis karena Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC. Maung Bandung sempat tertinggal lebih dulu lewat Joel Vinicius (18’), namun bisa membalikkan keadaan berkat gol Ramon Tanque (40’), Federico Barba (50’), dan Saddil Ramdani (90+7’).

2. Senang Bukan Main

Fitrah sangat senang mendapat kepercayaan tampil dari pelatih. Dia mengaku pertandingan debutnya ini sangat menegangkan karena bermain di depan ribuan Bobotoh dan laga besar kontra Borneo.

“Pertandingan ini sangat menegangkan karena saya juga pertama kali bermain di kandang dan banyak Bobotoh," kata Fitrah, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (6/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188142/borneo_fc_kalah_1_3_dari_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_okezone-2ORM_large.jpg
Dihajar Persib Bandung 3-1, Borneo FC Alihkan Fokus ke Laga Lawan Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188265/psm_makassar_vs_persebaya_surabaya-JEFK_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laga Berakhir 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188233/saddil_ramdani-RYnc_large.jpg
Reaksi Saddil Ramdani Usai Cetak Gol dan Bawa Persib Bandung Menang 3-1 atas Borneo FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188207/beckham_putra_ledek_thom_haye_kelar_laga_persib_bandung_vs_borneo_fc_beckhamput7-AKsM_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra Ledek Thom Haye Kelar Laga Persib Bandung vs Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652777/the-luxe-cup-hadirkan-turnamen-padel-yang-padukan-olahraga-gaya-hidup-dan-networking-ldo.webp
The Luxe Cup Hadirkan Turnamen Padel yang Padukan Olahraga, Gaya Hidup, dan Networking
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Rekan Setim Sebut Jay Idzes Angkat Moral Sassuolo saat Menang Comeback atas Fiorentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement