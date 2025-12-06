Debut Manis di Persib Bandung saat Hadapi Borneo FC, Fitrah Maulana: Sangat Menegangkan!

BANDUNG – Kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, menjalani debut manis saat menghadapi Borneo FC di laga tunda Super League 2025-2026. Fitrah pun meluapkan perasaannya.

Pemain berlabel Timnas Indonesia U-20 itu mengaku tegang menjalani laga debutnya bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Namun di sisi lain, Fitrah bersyukur bisa membawa Persib menang.

1. Debut Manis

Fitrah akhirnya mendapat kepercayaan tampil dari pelatih Bojan Hodak. Tak tanggung-tanggung, pemain berusia 19 tahun itu diturunkan pada laga besar ketika Persib Bandung menghadapi Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12) kemarin.

Debutnya pun berujung manis karena Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC. Maung Bandung sempat tertinggal lebih dulu lewat Joel Vinicius (18’), namun bisa membalikkan keadaan berkat gol Ramon Tanque (40’), Federico Barba (50’), dan Saddil Ramdani (90+7’).

2. Senang Bukan Main

Fitrah sangat senang mendapat kepercayaan tampil dari pelatih. Dia mengaku pertandingan debutnya ini sangat menegangkan karena bermain di depan ribuan Bobotoh dan laga besar kontra Borneo.

“Pertandingan ini sangat menegangkan karena saya juga pertama kali bermain di kandang dan banyak Bobotoh," kata Fitrah, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (6/12/2025).