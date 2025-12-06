Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Saddil Ramdani Usai Cetak Gol dan Bawa Persib Bandung Menang 3-1 atas Borneo FC

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |16:54 WIB
Reaksi Saddil Ramdani Usai Cetak Gol dan Bawa Persib Bandung Menang 3-1 atas Borneo FC
Saddil Ramdani kala membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@saddilramdani)
A
A
A

REAKSI Saddil Ramdani usai cetak gol dan bawa Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC. Dia merasa girang bukan main.

Apalagi, ini jadi gol perdana Saddil Ramdani di Super League 2025-2026. Dia pun tak lupa ucapkan terima kasih kepada bobotoh -sebutan suporter Persib- yang telah memberi dukungan sepanjang laga.

Saddil Ramdani

1. Saddil Ramdani Cetak Gol

Ya, hasil manis diraih Persib Bandung saat menjamu Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat, 5 Desember 2025 malam WIB, Persib menang dramatis 3-1.

Saddil turut catatkan namanya di papan skor. Dia cetak gol pada masa injury time atau tepatnya pada menit ke-90+7.

Sementara itu, dua gol lain Persib dicetak oleh Ramon Tanque (40’) dan Federico Barba (50’). Persib pun menang comeback atas Borneo FC yang unggul lebih dahulu lewat gol Joel Vinicius pada menit ke-18.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188142/borneo_fc_kalah_1_3_dari_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_okezone-2ORM_large.jpg
Dihajar Persib Bandung 3-1, Borneo FC Alihkan Fokus ke Laga Lawan Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188265/psm_makassar_vs_persebaya_surabaya-JEFK_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laga Berakhir 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188238/fitrah_maulana-t3oW_large.jpg
Debut Manis di Persib Bandung saat Hadapi Borneo FC, Fitrah Maulana: Sangat Menegangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188207/beckham_putra_ledek_thom_haye_kelar_laga_persib_bandung_vs_borneo_fc_beckhamput7-AKsM_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra Ledek Thom Haye Kelar Laga Persib Bandung vs Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652765/sea-games-202-tim-bulu-tangkis-beregu-putri-indonesia-lolos-semifinal-usai-sikat-myanmar-npg.webp
SEA Games 202: Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Indonesia Lolos Semifinal usai Sikat Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025: Perdana Lawan Myanmar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement