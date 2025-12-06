Reaksi Saddil Ramdani Usai Cetak Gol dan Bawa Persib Bandung Menang 3-1 atas Borneo FC

REAKSI Saddil Ramdani usai cetak gol dan bawa Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC. Dia merasa girang bukan main.

Apalagi, ini jadi gol perdana Saddil Ramdani di Super League 2025-2026. Dia pun tak lupa ucapkan terima kasih kepada bobotoh -sebutan suporter Persib- yang telah memberi dukungan sepanjang laga.

1. Saddil Ramdani Cetak Gol

Ya, hasil manis diraih Persib Bandung saat menjamu Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat, 5 Desember 2025 malam WIB, Persib menang dramatis 3-1.

Saddil turut catatkan namanya di papan skor. Dia cetak gol pada masa injury time atau tepatnya pada menit ke-90+7.

Sementara itu, dua gol lain Persib dicetak oleh Ramon Tanque (40’) dan Federico Barba (50’). Persib pun menang comeback atas Borneo FC yang unggul lebih dahulu lewat gol Joel Vinicius pada menit ke-18.