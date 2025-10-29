Alasan Bojan Hodak Ganti Saddil Ramdani di Laga Persib Bandung vs Persis Solo

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap alasan mengganti Saddil Ramdani saat melawan Persis Solo di Super League 2025-2026. Keputusannya jadi sorotan karena membuat Saddil Ramdani sampai terlihat emosional.

Ya, Saddil emosional saat ditarik keluar pada laga melawan Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026. Saddil yang tampak kecewa sampai terlihat marah-marah.

1. Persib Bandung Menang 2-0

Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 27 Oktober 2025 malam WIB. Hasil yang sangat manis, karena tim berjuluk Pangeran Biru itu merebut poin penuh dengan 10 pemain.

Setelah mencetak gol di menit ke-12. Luciano Guaycochea harus diganjar kartu merah pada menit ke-28. Meski kalah jumlah, Persib Bandung kembali berhasil merobek jaring gawang Persis Solo lewat aksi Uilliam Barros pada menit ke-49.

Nah, ketika Guaycochea kartu merah, Hodak membuat keputusan menarik Saddil keluar dengan menggantikan Adam Alis pada menit ke-31. Eks pemain Sabah FC itu tampak emosional ketika mengetahui dirinya harus diganti.