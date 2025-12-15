Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Yance Sayuri Minta Maaf Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |06:32 WIB
Yance Sayuri Minta Maaf Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung
Yance Sayuri hampir pukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung. (Foto: X/@TimnasXtra)
A
A
A

YANCE Sayuri meminta maaf kepada Marc Klok usai insiden ‘nyaris tonjok’ di laga Malut United versus Persib Bandung. Yance Sayuri mengunggah permintaan maaf itu di akun media sosial pribadinya (@yansayuri11), Minggu 14 Desember 2025.

“Capt saya pribadi minta maaf buat insiden yang terjadi di lapangan tadi ya. Sekali lagi saya pribadi minta maaf ya,” tulis pesan Yance Sayuri kepada Marc Klok, Minggu 14 Desember 2025.

Yance Sayuri meminta maaf kepada Marc Klok. (Foto: Instagram/@yansayuri11)
Yance Sayuri meminta maaf kepada Marc Klok. (Foto: Instagram/@yansayuri11)

1. Marc Klok Memanfaatkan Yance Sayuri

Marc Klok pun memaafkan Yance Sayuri atas insiden tersebut. Marc Klok pun mengucapkan selamat kepada tim Yance Sayuri, Malut United, yang berhasil memenangkan pertandingan.

“Jangan khawatir kawan. Selamat atas kemenangannya,” tulis Marc Klok.

2. Yance Sayuri Emosi Ditabrak dan Ditarik Marc Klok

Sebelumnya, ramai di media sosial video pendek yang memperlihatkan insiden antara Yance Sayuri dan Marc Klok. Keduanya terlihat memperebutkan bola, namun akhirnya terjatuh bersama.

Setelah jatuh, Yance Sayuri memperlihatkan gestur ingin menonjok Marc Klok yang tersungkur. Insiden itu pun menjadi sorotan di media sosial. Yance Sayuri disebut tidak sportif hingga banjir komentar rasis yang ditujukan kepadanya.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189857/yance_sayuri_hampir_pukul_marc_klok_di_laga_malut_united_vs_persib_bandung_timnasxtra-IwBu_large.jpg
Respons Yance Sayuri Setelah Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189839/malut_united_menang_2_0_atas_persib_bandung_di_super_league_2025_2026-lQbS_large.jpg
Hendri Susilo Ungkap Kunci Sukses Malut United Menang 2-0 atas Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189830/yance_sayuri_hampir_pukul_marc_klok_di_laga_malut_united_vs_persib_bandung_timnasxtra-gDBC_large.jpg
Yance Sayuri Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung, Timnas Indonesia Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189826/malut_united_vs_persib_bandung-Rj4b_large.jpg
Hasil Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Kalah 0-2, Maung Bandung Gagal Kudeta Persija Jakarta!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655773/jekate-running-series-2025-resmi-dimulai-jelajahi-jakarta-lewat-kategori-5k-dan-10k-lpc.webp
JEKATE Running Series 2025 Resmi Dimulai: Jelajahi Jakarta Lewat Kategori 5K dan 10K
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Sore Ini
