Hendri Susilo Ungkap Kunci Sukses Malut United Menang 2-0 atas Persib Bandung di Super League 2025-2026

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, mengungkap kunci sukses timnya menang 2-0 atas Persib Bandung dalam laga tunda Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) sore WIB. Ia mengatakan Malut United menang 2-0 karena tampil disiplin sepanjang pertandingan.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kedisiplinan pemain sepanjang pertandingan, kami bisa meraih tiga poin. Terima kasih juga kepada para suporter atas dukungan yang luar biasa sore ini,” kata Hendri Susilo kelar laga Malut United vs Persib Bandung.

1. Statistik Malut United vs Persib Bandung

Starting XI Malut United saat menang 2-0 atas Persib Bandung. (Foto: Malut United)

Igor Inocencio membuka keunggulan Malut United melalui gol yang dicetak pada menit ke-40. Lima menit berselang, giliran Ciro Alves mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menjadi gol yang memastikan raihan tiga poin tim tuan rumah.

Malut United tampil menyerang sejak awal. Upaya 14 tembakan dilepaskan sepanjang pertandingan dengan 8 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Sementara itu, Persib Bandung hanya mampu melancarkan 5 tendangan on target dari 7 kali percobaan. Alan Jose tampil kukuh di bawah mistar dengan berhasil menyelamatkan seluruh peluang tepat sasaran tersebut.

2. Malut United Jaga Persaingan di Papan Atas Klasemen Super League 2025-2026

Hendri Susilo memaknai kemenangan atas Maung Bandung sebagai peluang untuk menjaga tim agar tetap bersaing di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026.

“Di samping kami mengalahkan Persib, posisi Malut United di klasemen juga naik. Sekarang, tinggal bagaimana caranya kami menjaga konsistensi permainan ke depannya,” kata pelatih 60 tahun ini.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United- kini menempati urutan keempat klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 25 poin. Sementara itu, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berada satu tingkat di atasnya dengan torehan 28 poin.

Raihan tiga poin atas Persib Bandung bukan akhir, tetapi awal untuk melangkah lebih jauh lagi dalam perjalanan kompetisi yang masih panjang. Coach Hendri Susilo mengingatkan anak asuhnya agar tak merayakan keberhasilan hari ini secara berlebihan.

“Saya selalu ingatkan pemain bahwa masih ada laga berikutnya yang harus dihadapi. Kami akan tetap melakukan evaluasi, membenahi kekurangan yang ada,” ucap Hendri.