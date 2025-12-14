Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Live Siang Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |00:16 WIB
Live Siang Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026
Simak jadwal siaran langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

TERNATE – Live siang hari! Ini jadwal siaran langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026.

Duel Malut United vs Persib Bandung merupakan partai tunda Super League 2025-2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) pukul 13.30 WIB.

1. Positif

Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)

Jelang laga ini, Persib mendapat suntikan moral. Mereka berhasil menjadi juara grup di AFC Champions League 2 2025-2026 dan melaju ke babak 16 besar.

Tentu saja keberhasilan itu membuat moral segenap awak Maung Bandung melambung tinggi. Ditambah lagi, mereka punya momentum positif di Super League 2025-2026.

Persib menang enam kali secara beruntun di Super League 2025-2026. Alhasil, mereka kini nangkring di posisi 3 dengan nilai 28 dari 12 laga yang telah dimainkan.

Sebaliknya, Malut United lima kali menang dan sekali seri dalam kurun waktu yang sama. Laskar Kie Raha kini duduk di posisi 5 dengan nilai 22 dari 12 pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/49/3189681/sesi_latihan_malut_united-L8dH_large.jpg
Jelang Malut United vs Persib Bandung: Gustavo Franca Siap Tampil Habis-habisan demi 3 Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/49/3189614/david_da_silva_saat_memberi_bantuan_ke_masyarakat_maluku_utara-oytD_large.jpg
Jelang Lawan Persib Bandung, Malut United Berbagi Kebahagiaan Bersama Masyarakat Kurang Mampu di Maluku Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/49/3189306/manajemen_persib_bandung_sudah_mengantongi_nama_nama_baru-143o_large.jpg
Manajemen Persib Bandung Kantongi Nama Pemain Baru, Singgung Joey Pelupessy dan Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/49/3188801/ricardo_salampessy_resmi_jadi_asisten_pelatih_malut_united_okezon-SOqp_large.jpg
Mantan Pemain Timnas Indonesia Ricardo Salampessy Resmi Jadi Asisten Pelatih Malut United!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655303/hasil-sea-games-2025-dewi-laila-bersinar-cabor-menembak-sumbang-dua-emas-untuk-indonesia-jqg.webp
Hasil SEA Games 2025: Dewi Laila Bersinar, Cabor Menembak Sumbang Dua Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Pengamat Soroti Kegagalan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Bawa-Bawa Pemain Naturalisasi hingga Zainudin Amali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement