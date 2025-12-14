Live Siang Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

TERNATE – Live siang hari! Ini jadwal siaran langsung Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026.

Duel Malut United vs Persib Bandung merupakan partai tunda Super League 2025-2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) pukul 13.30 WIB.

1. Positif

Jelang laga ini, Persib mendapat suntikan moral. Mereka berhasil menjadi juara grup di AFC Champions League 2 2025-2026 dan melaju ke babak 16 besar.

Tentu saja keberhasilan itu membuat moral segenap awak Maung Bandung melambung tinggi. Ditambah lagi, mereka punya momentum positif di Super League 2025-2026.

Persib menang enam kali secara beruntun di Super League 2025-2026. Alhasil, mereka kini nangkring di posisi 3 dengan nilai 28 dari 12 laga yang telah dimainkan.

Sebaliknya, Malut United lima kali menang dan sekali seri dalam kurun waktu yang sama. Laskar Kie Raha kini duduk di posisi 5 dengan nilai 22 dari 12 pertandingan.