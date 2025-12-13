Jelang Lawan Persib Bandung, Malut United Berbagi Kebahagiaan Bersama Masyarakat Kurang Mampu di Maluku Utara

MALUT United dijadwalkan menjamu Persib Bandung dalam laga tunda Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 13.30 WIB. Sebelum menghadapi laga besar itu, Malut United kembali menunjukan komitmennya dalam mendukung kehidupan masyarakat Maluku Utara melalui kegiatan 'Malut United FC Berbagi Kebahagiaan'.

Kegiatan ini berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Jumat 12 Desember 2025. Seluruh pemain dan pelatih hadir langsung untuk membagikan paket sembako ke para penerima bantuan.

1. Bantuan dari Pelatih dan Pemain Malut United

Pelatih dan pemain Malut United memberi bantuan kepada warga Maluku Utara. (Foto: Malut United)

Seluruh bantuan sembako ini terkumpul dari kontribusi para pemain dan pelatih yang dengan sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya. Adapun paket sembako yang dibagikan berisi berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

"Malut United tim sepakbola yang dibangun dengan prinsip kekeluargaan. Jadi, kami berusaha berbagi kebahagiaan dengan banyak orang dan kegiatan ini akan menjadi tradisi yang kami bangun ke depannya," kata Wakil Manajer Malut United, Asghar Saleh.

Perwakilan pemain Malut United, Frets Butuan, menyampaikan rasa bahagianya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. "Semoga kegiatan ini bisa menjadi berkah dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat Maluku Utara," kata Frets Butuan.

2. Apresiasi kepada Malut United

Bantuan paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Ternate, Maluku Utara, mulai dari Kelurahan Sango hingga Kelurahan Bastiong. Rusna (42), sebagai salah satu penerima paket sembako mengapresiasi bantuan yang diberikan Malut United. Menurut dia, kehadiran klub yang resmi berdiri pada 2023 itu telah membawa energi baru bagi masyarakat Maluku Utara dengan menjadikan sepakbola sebagai jembatan untuk saling membantu.