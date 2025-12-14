Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Yance Sayuri Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung, Timnas Indonesia Jadi Sorotan

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |17:02 WIB
Yance Sayuri Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung, Timnas Indonesia Jadi Sorotan
Yance Sayuri hampir pukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung. (Foto: X/@TimnasXtra)
A
A
A

YANCE Sayuri hampir memukul Marc Klok saat Malut United menjamu Persib Bandung di laga tunda Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) sore WIB. Saat itu, Yance Sayuri terlihat kesal setelah ditabrak Marc Klok yang notabene rekannya di Timnas Indonesia.

Yance Sayuri dan Marc Klok terlibat dalam perebutan bola. Marc Klok yang dikenal sebagai gelandang tangguh tak sengaja menabrak kaki dan badan Yance Sayuri.

Yance Sayuri hampir pukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung @TimnasXtra

Alhasil, Marc Klok dan Yance Sayuri pun terjatuh secara bersamaan. Namun, respons berlebihan ditunjukkan Yance Sayuri. Ia memberikan gesture ingin memukul Marc Klok, meski tidak jadi dipraktikkan.

1. Timnas Indonesia Jadi Pembahasan

Aksi Yance Sayuri ke Marc Klok pun menjadi sorotan. Banyak yang menilai reaksi Yance Sayuri ke Marc Klok menunjukan ada yang tidak beres dengan ruang ganti Timnas Indoneisa.

“Apakah ini tanda ruang ganti Timnas Indonesia tidak baik?” tanya akun @YogiCubarsi.

“Dendam di round 4 kebawa sampai ke Liga Indonesia,” sambung akun @KeurCobain.

“Lihat 2 pemain ini jadi ingat Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026,” kata akun @popezucc.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189826/malut_united_vs_persib_bandung-Rj4b_large.jpg
Hasil Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Kalah 0-2, Maung Bandung Gagal Kudeta Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189807/persib_bandung_tertinggal_0_2_dari_tuan_rumah_malut_united-XQE0_large.jpg
Hasil Babak Pertama Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Ciro Alves Nyekor, Maung Bandung Tertinggal 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189786/ini_link_live_streaming_malut_united_vs_persib_bandung_di_super_league_2025_2026-43MC_large.jpg
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/49/3189751/bobotoh_cantik_chintya_prediksi_persib_bandung_menang_2_0_atas_malut_united-vbhF_large.jpg
Bobotoh Cantik Sebut Persib Bandung Menang 2-0 atas Malut United di Super League 2025-2026 Siang Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655535/update-klasemen-sea-games-2025-indonesia-posisi-kedua-gusur-vietnam-dengan-31-emas-ulm.webp
Update Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Posisi Kedua, Gusur Vietnam dengan 31 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_indonesia_u_22_tetap_mendapat_pengalungan_b.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Tetap Dapat Sambutan Kehormatan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement