Yance Sayuri Hampir Pukul Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung, Timnas Indonesia Jadi Sorotan

Yance Sayuri hampir pukul Marc Klok di laga Malut United vs Persib Bandung. (Foto: X/@TimnasXtra)

YANCE Sayuri hampir memukul Marc Klok saat Malut United menjamu Persib Bandung di laga tunda Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025) sore WIB. Saat itu, Yance Sayuri terlihat kesal setelah ditabrak Marc Klok yang notabene rekannya di Timnas Indonesia.

Yance Sayuri dan Marc Klok terlibat dalam perebutan bola. Marc Klok yang dikenal sebagai gelandang tangguh tak sengaja menabrak kaki dan badan Yance Sayuri.

Alhasil, Marc Klok dan Yance Sayuri pun terjatuh secara bersamaan. Namun, respons berlebihan ditunjukkan Yance Sayuri. Ia memberikan gesture ingin memukul Marc Klok, meski tidak jadi dipraktikkan.

1. Timnas Indonesia Jadi Pembahasan

Aksi Yance Sayuri ke Marc Klok pun menjadi sorotan. Banyak yang menilai reaksi Yance Sayuri ke Marc Klok menunjukan ada yang tidak beres dengan ruang ganti Timnas Indoneisa.

“Apakah ini tanda ruang ganti Timnas Indonesia tidak baik?” tanya akun @YogiCubarsi.

“Dendam di round 4 kebawa sampai ke Liga Indonesia,” sambung akun @KeurCobain.

“Lihat 2 pemain ini jadi ingat Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026,” kata akun @popezucc.