Dihajar Persib Bandung 3-1, Borneo FC Alihkan Fokus ke Laga Lawan Persebaya Surabaya

BORNEO FC harus pulang dengan tertunduk lesu. Skuad berjulukan Pesut Etam ini dikalahkan Persib Bandung dengan skor 1-3 dalam laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion GBLA pada Jumat, 5 Desember 2025.

Padahal, Borneo FC sempat unggul lebih dulu melalui Joel Vinicius (18’). Namun, Persib Bandung mampu mencetak tiga gol melalui Ramon Tanque (40’), Federico Barba (50’) dan Saddil Ramdani (90+6’). Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes menyampaikan selamat kepada Persib Bandung yang telah berhasil memenangkan pertandingan.

Ramon Tanque cetak gol di laga Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Instagram/@persib)

“Tapi dari sisi lainnya kita akan istirahat sedikit untuk mendapatkan waktu yang sangat cukup untuk kita nanti menghadapi Persebaya Surabaya (20 Desember 2025),” kata Fabio Lefundes usai pertandingan.

1. Evaluasi Setelah Kalah dari Persib Bandung

Pelatih asal Brasil ini membenarkan kekalahan ini bakal menjadi bahan evaluasinya. Baik dari kekurangan hingga kelebihan dari permainannya timnya di laga ini.

“Pasti nanti ada evaluasi, tapi evaluasi itu kita akan lakukan internal antara staf pelatih maupun pemain. Tetapi, kita pasti ada hal-hal yang kita koreksi,” kata juru taktik asal Brasil ini.

2. Ucapan Selamat dari Eks Pemain Persib Bandung

Ungkapan sama dilontarkan gelandang Borneo FC, Ahmad Agung. Menurutnya laga ini menjadi hari yang buruk bagi timnya.