Sambut Idul Fitri 2026, Pemain Persija Jakarta Diberi Jatah Libur 1 Minggu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |00:00 WIB
Dony Tri Pamungkas Dkk diberi jatah libur 1 minggu menyambut Idul Fitri. (Foto: iLeague)
PERSIJA Jakarta meliburkan para pemainnya usai menuntaskan laga pekan ke-25 melawan Dewa United di Jakarta International Stadium pada Minggu 15 Maret 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari jeda kompetisi sekaligus memberi waktu istirahat bagi skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

1. Pemain Persija Jakarta Dapat Jatah Libur

Pelatih Mauricio Souza pun memberikan kelonggaran kepada para pemain, khususnya yang beragama Islam. Ia ingin anak asuhnya bisa fokus menuntaskan ibadah puasa hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 H bersama keluarga.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

“Sekarang kami akan memiliki waktu libur selama satu minggu karena banyak pemain akan kembali ke kota asal mereka untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Kami menghormati Ramadhan dan momen Idul Fitri,” kata Mauricio Souza, Okezone mengutip dari laman I.League, Jumat (20/3/2026).

Di tengah padatnya jadwal kompetisi, momen ini menjadi jeda yang cukup berarti bagi Persija Jakarta. Terlebih, pertandingan berikutnya masih memiliki jeda waktu yang cukup panjang.

2. Persija Jakarta Tandang ke Markas Bhayangkara FC

Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada Minggu 5 April 2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Artinya, ada waktu sekitar 17 hari bagi tim untuk mempersiapkan diri secara maksimal.

Persija Jakarta rencananya akan kembali berkumpul dan berlatih di Persija Training Ground Bojongsari dua pekan sebelum laga tersebut. Pada periode itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani latihan intensif guna mematangkan strategi.

 

