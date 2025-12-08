Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Filipina U-22 di SEA Games 2025: Garuda Muda Keok 0-1 di Laga Perdana!

HASIL Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Filipina U-22 di laga perdana Grup C SEA Games 2025 sudah diketahui. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22- harus keok 0-1.

Duel Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Filipina U-22 berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand pada Senin (8/12/2025) malam WIB. Gol semata wayang Filipina U-22 dicetak oleh Out Banatao pada masa injury time babak pertama.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-22 berada di posisi kedua klasemen Grup C dengan 0 poin. Mereka masih sisakan 1 laga di fase grup, yakni melawan Myanmar U-22 pada 12 Desember 2025 malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan langsung tersaji di awal laga. Filipina U-22 beri pressing ketat di awal laga, namun pemain di lini belakang Garuda Muda masih tampil solid hingga bisa menghalau serangan demi serangan yang datang.

Salah satunya terjadi pada menit ketujuh. Demuynck dapat umpan lambung dari rekan setimnya. Sayang, bola mengalir terlalu deras hingga gagal disambutnya.

Selang semenit kemudian, Timnas Indonesia U-22 gantian dapat peluang emas. Sayangnya, Mauro Zijlstra gagal manfaatkan kesempatan tersebut untuk cetak gol.

Kemudian, Ivar Jenner nyaris cetak gol. Di tengah kemelut yang terjadi di depan gawang Filipina, Ivar melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun sayang, tendangannya masih melenceng tipis dari gawang Filipina.

Jelang akhir laga, Timnas Indonesia U-22 malah kebobolan. Out Banatao catatkan namanya di papan skor usai sukses menyambut tendangan bebas dengan sundulannya. Skor 1-0 untuk keunggulan Filipina U-22 pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.