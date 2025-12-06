Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laga Berakhir 1-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |21:19 WIB
Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laga Berakhir 1-1!
PSM Makassar vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

HASIL PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 menarik diulas. Duel sengit yang tersaji membuat laga berakhir tanpa pemenang karena skor 1-1 terjaga hingga akhir.

Laga PSM Makassar vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sabtu (6/12/2025) malam WIB. PSM unggul lebih dahulu lewat aksi Savio Roberto (8’).

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Kemudian, Persebaya samakan kedudukan lewat Bruno pada menit ke-12. Laga yang berlangsung sengit ini juga diwarnai 1 kartu merah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan publiknya sendiri, PSM Makassar langsung tancap gas. Tim berjuluk Juku Eja itu berhasil membuka keran golnya pada menit ke-8 lewat gol Savio Roberto.

Persebaya Surabaya dapat merespons gol tersebut. Tim berjuluk Bajul Ijo itu berhasil menyamakan kedudukan lewat Bruno Moreira pada menit ke-12.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit. Kedua kesebelasan tampil terbuka dengan saling jual beli serangan. Namun, belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-35.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. PSM Makassar untuk sementara bermain imbang 1-1 kontra Persebaya Surabaya.

 

Halaman:
1 2
      
