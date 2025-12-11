Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajemen Persib Bandung Kantongi Nama Pemain Baru, Singgung Joey Pelupessy dan Maarten Paes!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:40 WIB
Manajemen Persib Bandung Kantongi Nama Pemain Baru, Singgung Joey Pelupessy dan Maarten Paes!
Manajemen Persib Bandung sudah mengantongi nama-nama baru! (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

MANAJEMEN Persib Bandung mengakui sudah mengantongi nama-nama pemain baru untuk putaran dua. Bahkan, Joey Pelupessy dan Maarten Paes sempat disinggung.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, pemain baru itu harus didatangkan. Apalagi timnya sudah kehilangan Wiliam Marcilio yang performanya tidak sesuai dengan keinginan pelatih Bojan Hodak.

1. Butuh Distraksi

Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)

Namun, Adhit belum mau menyebutkan nama-nama pemain baru yang akan bergabung Persib pada putaran kedua nanti. Bukan tidak mungkin ada legiun asing dan lokal yang bergabung.

“Sudah (ada nama). Seperti musim ini, kami bekerjanya pasti 2–3 bulan sebelumnyam,” kata Adhitia, dikutip Kamis (11/12/2025).

“Kadang kami butuh distraksi, jadi biarkan media bikin distraksi sendiri, rumor sendiri, sementara kami mencari pemain lain,” imbuhnya.

2. Pemain Naturalisasi

Adhitia juga memilih bungkam meski di media sosial ramai diperbincangkan Persib akan mendatangkan kembali pemain naturalisasi Joey Pelupessy. Ia hanya meminta Bobotoh mendoakan yang terbaik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/49/3188801/ricardo_salampessy_resmi_jadi_asisten_pelatih_malut_united_okezon-SOqp_large.jpg
Mantan Pemain Timnas Indonesia Ricardo Salampessy Resmi Jadi Asisten Pelatih Malut United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/49/3188523/borneo_fc-iMwG_large.jpg
Puncak Klasemen Terancam, Borneo FC Waspadai Kebangkitan Persija Jakarta dan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188142/borneo_fc_kalah_1_3_dari_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_okezone-2ORM_large.jpg
Dihajar Persib Bandung 3-1, Borneo FC Alihkan Fokus ke Laga Lawan Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188265/psm_makassar_vs_persebaya_surabaya-JEFK_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laga Berakhir 1-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654471/bundesliga-matchday-14-bayern-leverkusen-dan-dortmund-siap-panaskan-akhir-pekan-uzp.webp
Bundesliga Matchday 14: Bayern, Leverkusen, dan Dortmund Siap Panaskan Akhir Pekan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/ski_air_indonesia.jpg
Indonesia Perkasa di SEA Games 2025! Ski Air Sumbang Emas Kesembilan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement