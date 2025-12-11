Manajemen Persib Bandung Kantongi Nama Pemain Baru, Singgung Joey Pelupessy dan Maarten Paes!

MANAJEMEN Persib Bandung mengakui sudah mengantongi nama-nama pemain baru untuk putaran dua. Bahkan, Joey Pelupessy dan Maarten Paes sempat disinggung.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, pemain baru itu harus didatangkan. Apalagi timnya sudah kehilangan Wiliam Marcilio yang performanya tidak sesuai dengan keinginan pelatih Bojan Hodak.

1. Butuh Distraksi

Namun, Adhit belum mau menyebutkan nama-nama pemain baru yang akan bergabung Persib pada putaran kedua nanti. Bukan tidak mungkin ada legiun asing dan lokal yang bergabung.

“Sudah (ada nama). Seperti musim ini, kami bekerjanya pasti 2–3 bulan sebelumnyam,” kata Adhitia, dikutip Kamis (11/12/2025).

“Kadang kami butuh distraksi, jadi biarkan media bikin distraksi sendiri, rumor sendiri, sementara kami mencari pemain lain,” imbuhnya.

2. Pemain Naturalisasi

Adhitia juga memilih bungkam meski di media sosial ramai diperbincangkan Persib akan mendatangkan kembali pemain naturalisasi Joey Pelupessy. Ia hanya meminta Bobotoh mendoakan yang terbaik.