BANGKOK – Hasil Timnas Vietnam U-22 vs Timnas Malaysia U-22 di SEA Games 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Golden Star Warriors.
Dua gol Vietnam dibukukan oleh Nguyen Hieu Minh (11’) dan Pham Minh Phuc (22’). Kemenangan ini sekaligus menghidupkan asa Timnas Indonesia U-22 untuk lolos via jalur runner up terbaik.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Posisi kedua tim yang belum aman membuat pertandingan berjalan seru. Saat ini, Vietnam memuncaki Grup B dengan tiga poin, sama seperti Malaysia, tapi unggul dalam hal selisih gol.
Tim berkostum merah itu akhirnya unggul duluan di menit ke-11! Lewat skema tendangan penjuru, umpan silang Nguyen Dinh Bac sukses ditanduk masuk oleh Hieu Minh.
Malaysia coba membalas di menit ke-17. Namun, upaya Danish Hakimi bisa dimentahkan kiper Tran Trung Kien. Setelah itu, Vietnam lebih menguasai jalannya pertandingan.
Menit 22, Vietnam sukses menggandakan skor! Dinh Bac lagi-lagi mengacak-acak pertahanan Malaysia. Umpan tariknya berhasil dituntaskan Minh Phuc di mulut gawang.
Setelah itu, Vietnam terus menguasai permainan. Malaysia semakin kesulitan keluar dari tekanan. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor 2-0.