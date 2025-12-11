Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-22 vs Malaysia U-22 di SEA Games 2025: Menang 2-0, The Golden Star Warriors Bantu Timnas Indonesia U-22!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |17:52 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-22 vs Malaysia U-22 di SEA Games 2025: Menang 2-0, <i>The Golden Star Warriors</i> Bantu Timnas Indonesia U-22!
Timnas Vietnam U-22 menang 2-0 atas Timnas Malaysia U-22 di SEA Games 2025 (Foto: Facebook/VFF)
A
A
A

BANGKOK – Hasil Timnas Vietnam U-22 vs Timnas Malaysia U-22 di SEA Games 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Golden Star Warriors.

Dua gol Vietnam dibukukan oleh Nguyen Hieu Minh (11’) dan Pham Minh Phuc (22’). Kemenangan ini sekaligus menghidupkan asa Timnas Indonesia U-22 untuk lolos via jalur runner up terbaik.

Timnas Vietnam U-22 vs Timnas Malaysia U-22 (Foto: Instagram/@famalaysia)
Timnas Vietnam U-22 vs Timnas Malaysia U-22 (Foto: Instagram/@famalaysia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Posisi kedua tim yang belum aman membuat pertandingan berjalan seru. Saat ini, Vietnam memuncaki Grup B dengan tiga poin, sama seperti Malaysia, tapi unggul dalam hal selisih gol.

Tim berkostum merah itu akhirnya unggul duluan di menit ke-11! Lewat skema tendangan penjuru, umpan silang Nguyen Dinh Bac sukses ditanduk masuk oleh Hieu Minh.

Malaysia coba membalas di menit ke-17. Namun, upaya Danish Hakimi bisa dimentahkan kiper Tran Trung Kien. Setelah itu, Vietnam lebih menguasai jalannya pertandingan.

Menit 22, Vietnam sukses menggandakan skor! Dinh Bac lagi-lagi mengacak-acak pertahanan Malaysia. Umpan tariknya berhasil dituntaskan Minh Phuc di mulut gawang.

Setelah itu, Vietnam terus menguasai permainan. Malaysia semakin kesulitan keluar dari tekanan. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor 2-0.

 

