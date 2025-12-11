Sekalipun Lawan Pohang Steelers, Persib Bandung Dijagokan Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026!

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Abdul Haris, meyakini Persib Bandung bisa melaju ke perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026 jika pun nanti bertemu wakil Korea Selatan, Pohang Steelers, di 16 besar. Abdul Haris menilai Persib Bandung memiliki modal untuk mengalahkan Pohang Steelers karena memiliki pemain-pemain berkualitas.

“Mudah-mudahan jangan lawan Korea Selatan (Pohang Steelers di 16 besar). Tapi, kalaupun harus lawan Korea Selatan, Persib Bandung punya kans memenangkan pertandingan karena dihuni pemain-pemain berkualitas,” kata Abdul Haris dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Kamis (11/12/2025).

1. Persib Bandung Menanti Lawan di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Persib Bandung memastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara Grup G setelah menang 1-0 atas Bangkok United. Gol tunggal kemenangan Persib Bandung dicetak Ramon Tanque di menit 45+1.

Di 16 besar, Persib Bandung akan menantang salah satu runner-up dari Grup E, F dan H. Runner-up Grup E akan diperebutkan salah satu dari Macarthur FC (Australia) dan Cong An Ha Noi FC (Vietnam).

Sementara runner-up Grup F diamankan Ratchaburi (Thailand), sedangkan Grup H diisi Pohang Steelers (Korea Selatan). Melihat deretan calon lawan di atas, tentu berat jika Persib Bandung bertemu Pohang Steelers.

Pohang Steelers pernah lima kali juara Liga Korea Selatan. Di Liga Korea Selatan 2025, Pohang Steelers finis keempat dan berhak tampil di playoff AFC Champions League Elite 2026-2027.