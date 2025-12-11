Respons Bojan Hodak soal Potensi Persib Bandung Lawan Al Nassr di Final AFC Champions League 2 2025-2026

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak belum mau memikirkan lawan yang ingin dihadapi timnya setelah dipastikan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Hal itu termasuk potensi menghadapi klub Cristiano Ronaldo, Al Nasssr, di final AFC Champions League 2 2025-2026.

Bojan Hodak mengatakan jika pun bertemu Al Nassr di final, laga baru digelar pada Mei 2025. Karena itu, ia memilih fokus menyiapkan tim jelang laga tandang ke markas Malut United di lanjutan laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha pada Minggu 14 Desember 2025.

“Saya tahu Anda membicarakan Al Nassr, tapi fokus saya sekarang ke Malut United. Al Nassr itu kemungkinan bertemunya di bulan Mei,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers kelar laga Persib Bandung vs Bangkok United.

“Sekarang kami fokus melawan Malut, ini merupakan pertandingan yang sangat penting dan kami sedikit kehabisan energi setelah pertandingan melawan Bangkok United,” lanjut Bojan Hodak.

1. Persib Bandung Amankan Tiket 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Gol Ramon Tanque antar Persib Bandung menang atas Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah mengalahkan Bangkok United di Stadion GBLA, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Maung Bandung menang 1-0 melalui gol Ramon Tanque (45+1’).

Sejauh ini belum diketahui lawan Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib Bandung akan menghadapi salah satu dari runner-up Grup E (Macarthur FC/Cong An Ha Noi), Grup F (Ratchaburi) dan Grup H (Pohang Steelers). Berdasarkan jadwal, proses drawing akan dilakukan pada 30 Desember 2025.