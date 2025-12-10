Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Sudah Pasti Lolos, Bangkok United Tetap Serius Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |08:16 WIB
Sudah Pasti Lolos, Bangkok United Tetap Serius Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026
Bangkok United tetap akan bermain serius melawan Persib Bandung di matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

BANDUNG – Bangkok United tetap akan bermain serius melawan Persib Bandung di matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kendati sudah pasti lolos. Pelatih Totchtawan Sripan menegaskan timnya akan tampil dengan performa terbaik.

Duel Persib Bandung vs Bangkok United merupakan matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Persiapan Maksimal

Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persib)

Sripan mengatakan Bangkok United sudah melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin untuk melawan Persib. Langkah itu tentunya agar dapat memberikan perlawanan ketat untuk tim tuan rumah.

"Ini pertandingan terakhir di fase grup. Meski sudah pasti lolos dari fase grup, kami datang mewakili Thailand dan akan bermain dengan penuh kehormatan," kata Sripan dilansir dari laman Persib, Rabu (10/12/2025).

Pelatih berusia 53 tahun itu sangat lega Bangkok United sudah lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi, timnya tetap menargetkan untuk meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Kami akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk bisa mendapat hasil terbaik juga," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188918/update_ranking_liga_indonesia_jika_persib_bandung_menang_atas_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-yJ72_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas Bangkok United: Geser Kamboja, Tembus 18 Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3188914/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026-VuKo_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188783/persib_bandung-lk8b_large.jpg
Live di RCTI Malam Ini! Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188874/bobotoh_cantik_caca_prediksi_persib_bandung_menang_3_2_atas_bangkok_united-soZp_large.jpg
Bobotoh Cantik Caca Optimistis Persib Bandung Bungkam Bangkok United 3-2 di AFC Champions League 2 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653545/opening-ceremony-sea-games-2025-atlet-lari-robi-syianturi-pakai-adat-sumatera-utara-lrv.webp
Opening Ceremony SEA Games 2025: Atlet Lari Robi Syianturi Pakai Adat Sumatera Utara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22_takluk_0_1_dari_filipina_u_2.jpg
Timnas Indonesia U-22 Tersingkir dari SEA Games 2025 Tanpa Bertanding Melawan Myanmar, Ini Skenario Terburuk Garuda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement