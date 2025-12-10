Sudah Pasti Lolos, Bangkok United Tetap Serius Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026

Bangkok United tetap akan bermain serius melawan Persib Bandung di matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)

BANDUNG – Bangkok United tetap akan bermain serius melawan Persib Bandung di matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 kendati sudah pasti lolos. Pelatih Totchtawan Sripan menegaskan timnya akan tampil dengan performa terbaik.

Duel Persib Bandung vs Bangkok United merupakan matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Persiapan Maksimal

Sripan mengatakan Bangkok United sudah melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin untuk melawan Persib. Langkah itu tentunya agar dapat memberikan perlawanan ketat untuk tim tuan rumah.

"Ini pertandingan terakhir di fase grup. Meski sudah pasti lolos dari fase grup, kami datang mewakili Thailand dan akan bermain dengan penuh kehormatan," kata Sripan dilansir dari laman Persib, Rabu (10/12/2025).

Pelatih berusia 53 tahun itu sangat lega Bangkok United sudah lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi, timnya tetap menargetkan untuk meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Kami akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk bisa mendapat hasil terbaik juga," tandasnya.