HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di RCTI Malam Ini! Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |04:01 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026!
Persib Bandung siap hadapi Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan skuadnya berada dalam kondisi siap tempur menjelang laga pamungkas Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Menjamu Bangkok United, Hodak bertekad membawa Maung Bandung –julukan Persib Bandung– meraih kemenangan, meskipun secara matematis timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak gugur.

1. Modal Positif dan Kondisi Tim Terbaik

Persib Bandung akan menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Rabu (10/12/2025) pukul 19.10 WIB dan live di RCTI. Kemenangan atau setidaknya hasil imbang adalah hasil wajib bagi Maung Bandung guna mengamankan tiket ke fase knock-out ACL 2 2025-2026.

Persib memiliki modal psikologis yang bagus menjelang laga krusial ini. Mereka baru saja meraih kemenangan penting 3-1 atas Borneo FC di ajang Super League 2025-2026 pada 5 Desember lalu. Hodak memastikan persiapan timnya berjalan optimal.

“Persiapan tim sangat baik. Kami punya empat hari untuk persiapan setelah melawan Borneo FC di Super League,” kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (10/12/2025).

“Terlebih di pertandingan terakhir kami meraih kemenangan penting dan itu tentunya bagus untuk tim. Kami dalam mood dan suasana yang bagus juga,” tambahnya.

Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

2. Target Kemenangan

Meski Persib hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar ACL 2 musim ini, Hodak tetap mematok target kemenangan penuh atas Bangkok United. Juru taktik asal Kroasia itu menyadari bahwa laga besok tidak akan mudah mengingat Bangkok United merupakan tim yang sangat berkualitas.

 

